High Tech aus Fernost: SG China Dragons 7 Index

USA vs. China: Die Tatsache, dass sich die (Wirtschafts-)Supermächte (handels-)politisch zunehmend auf Konfrontationskurs befinden und Trump die US-Wirtschaft durch Zollschranken schützen will, zeigt sehr deutlich, wie ernst die Konkurrenz aus Fernost zu nehmen ist. Während die Magnificent 7 aus den USA (Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia and Tesla) für die Innovationskraft der US-Wirtschaft stehen, macht die Société Générale deren sieben Pendants aus dem Reich der Mitte via Index-Zertifikat mit einem Klick investierbar. Wer davon ausgeht, dass China weiterhin über strategische Investitionen und Förderung von Schlüsselindustrien die Transformation vom Fertigungs- hin zum Innovationsstandort vorantreibt und ein wachsender Mittelstand den Trend zu mehr Konsum von einheimischen Gütern und Services fortschreibt, kann mit dem Index-Zertifikat der SG an steigenden Kursen der Aktien der sieben wichtigen Technologie-Konzerne teilhaben.

Schwergewichte chinesischer Innovationskraft