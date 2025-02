STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Faktor-Optionsschein (3) auf Rolls Royce (WKN MJ65GD) Rolls-Royce hat seine Jahresbilanz 2024 vorgestellt und die Analystenerwartungen teils deutlich übertroffen. Der Triebwerkshersteller gab außerdem einen sehr positiven Ausblick. Man will seine eigentlich für 2027 gesetzten Ziele zwei Jahre früher erreichen als geplant und für das Folgejahr 2028 seien weitere Steigerungen in Aussicht gestellt worden. Die Aktie legt heute deutlich um rund 17 Prozent zu. Stuttgarter Anleger sind zuversichtlich und kaufen den Faktor-Call-Optionsschein auf Rolls Royce. 2. Call-Optionsschein auf Prosus (WKN ME3D2P)

Prosus ist ein Technologie-Investmentunternehmen mit Beteiligungen an Unternehmen wie Tencent und Delivery Hero. Nun wurde der Online-Essenslieferanten Just Eat Takeaway übernommen. Das Unternehmen ist mit 4,1 Mrd. Euro bewertet. Analysten erwarten, dass es in der Essenslieferbranche zu einer Konsolidierung kommt. Die Aktie von Prosus musste nach der Übernahme Federn lassen, notierte aber zuvor auf dem höchsten Niveau seit fast vier Jahren. Derivateanleger sind nach den Gewinnmitnahmen optimistisch gestimmt und kaufen heute den Call-Optionsschein. 3. Call-Optionsschein auf Mueller Industries (WKN MK0ZF5) Mueller Industries ist ein führender Hersteller von Kupfer- und Kupferlegierungsprodukten sowie von Waren aus Aluminium, Stahl und Kunststoffen. Das Unternehmen legte vor Kurzem seine Jahreszahlen vor und steigerte das Ergebnis moderat. Der Ausblick fiel zudem positiv aus, worauf Mueller Industries eine Erhöhung der regulären vierteljährlichen Bardividende um 25 Prozent bekanntgegeben hat. Die Aktie tendiert nach einem Rücksetzer im November 2024 überwiegend seitwärts. Der Call-Optionsschein wird heute an der Euwax gekauft.

