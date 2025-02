Der Ausbau der Windenergie im Ländle kann beschleunigt werden (FOTO)

Schönau im Schwarzwald (ots) - Eine Studie des Öko-Instituts zeigt auf, wie

langwierige Prozesse bei Flächenfindung und Genehmigung, hohe Pachten und

steigende Kosten die Ausbaupläne in Baden-Württemberg verlangsamen. Um die

Energiewende im Land umzusetzen, braucht es für Projektierung, Betrieb und

Finanzierung von Windparks bessere Rahmenbedingungen.



Unsicherheit über die Nutzbarkeit von guten Standorten, stockende

Genehmigungsverfahren und höhere Kosten als in anderen Bundesländern

verlangsamen den Ausbau der Windenergie in Baden-Württemberg. Dies ist das

Ergebnis einer Studie, die das Öko-Institut im Auftrag der EWS

Elektrizitätswerke Schönau eG in den vergangenen Monaten erstellt und nun

vorgestellt hat. Die Autorinnen und Autoren der Studie "Beschleunigung des

Windenergieausbaus in Baden-Württemberg" zeigen gleichzeitig mit konkreten

Handlungsempfehlungen auf, wie Politik und Behörden die vorhandenen Blockaden

auflösen könnten.









Die Untersuchung basiert auf einer umfassenden Datenauswertung sowie auf

Interviews mit insgesamt neun Projektierer:innen für Windenergie in

Baden-Württemberg. Eine Reihe von Ursachen führte in der Summe bislang dazu,

dass der Ausbau der Windenergie in Baden-Württemberg trotz ambitionierter

Zielsetzung der Landesregierung nur sehr schleppend verläuft. "Die Hindernisse

finden sich insbesondere in den Projektphasen der Flächensicherung, der

Genehmigung und des Netzanschlusses", fasst Moritz Vogel, der mit einem

siebenköpfigen Autor:innen-Team des Öko-Instituts Freiburg die Studie erstellt

hat, die Ergebnisse zusammen. Die Blockaden in diesen Bereichen seien

hauptverantwortlich dafür, dass das Land seinen Ausbauzielen deutlich

hinterherhinke: "Im Vergleich zum jährlichen Nettozubau in Baden-Württemberg in

Höhe von durchschnittlich 80 Megawatt in den letzten 20 Jahren ist eine

Steigerung auf jährlich 400 bis 650 Megawatt erforderlich, um den im

Netzentwicklungsplan für Baden-Württemberg ausgewiesenen Zubaupfad zu erreichen.

Dies entspricht einer Verfünffachung des bisherigen Zubaus".



Die Autor:innen machen in ihrer Studie vier Handlungsfelder für die

Beschleunigung des Windausbaus aus: Mit einer wiederkehrenden Evaluation und

Anpassung der Regionalpläne sollte erstens werden, ob die ausgewiesenen Flächen

durch Windenergieprojekte überhaupt nutzbar sind. Zweitens könnte die Umsetzung

regionaler und bürgerschaftlicher Projekte vereinfacht werden, indem das

Auktionsverfahrens für Flächen im Staatswald Baden-Württembergs modifiziert

wird. Das Genehmigungsverfahren selbst könnte drittens insbesondere verbessert





