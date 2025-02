Interhyp Gruppe ist zurück in der Erfolgsspur und verzeichnet Abschlussvolumen von 22,4 Milliarden Euro - eine Steigerung von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

München (ots) -



- Marktblick: Es gibt keinen Grund zu warten mit dem Immobilienkauf



Die Interhyp Gruppe, eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen

in Deutschland, blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024. Im vergangenen

Jahr hat die Interhyp 123.000 Menschen ins eigene Zuhause gebracht oder beim

Immobilienerwerb für die Altersvorsorge unterstützt. Das abgeschlossene

Finanzierungsvolumen lag damit bei 22,4 Milliarden Euro (2023: 17,2 Milliarden

Euro). Der Rohertrag stieg um 31 Prozent auf 184 Millionen Euro (2023: 141

Millionen Euro). Der operative Vorsteuergewinn kletterte auf 10 Millionen Euro,

das sind rund 45 Millionen mehr als noch im Jahr zuvor. Auch beim Marktanteil

ging es rund einen Prozent nach oben auf 11,1 Prozent.



"Der Immobilienmarkt hat sich über das ganze Jahr 2024 hinweg deutlich erholt",

sagt Jörg Utecht, CEO der Interhyp Gruppe. "Natürlich hat uns der wieder

anspringende Markt Rückenwind gegeben - wir haben diesen Rückenwind aber auch

sehr gut genutzt".





Grund für die Markterholung ist vor allem die gestiegene Leistbarkeit, bedingtdurch gesunkene Zinsen und Immobilienpreise, die immer noch deutlich unter ihrenHöchstständen liegen.Niedrigere Raten durch gesunkenes ZinsniveauDas gesunkene Zinsniveau bedeutete für die Kundinnen und Kunden der Interhypniedrigere monatliche Raten. Aktuell liegt der durchschnittliche Zinssatz fürein 10-jähriges Darlehen bei rund 3,4 Prozent - 2023 lagen die Zinsen in derSpitze bei 4,2 Prozent. Die durchschnittliche Darlehenssumme lag 2024 bei325.000 Euro (2023: 310.000 Euro). Ausgehend von dieser Darlehenssumme zahlenunsere Kundinnen und Kunden im aktuellen Zinsumfeld (3,4 Prozent) auf diegesamte Laufzeit gesehen rund 25.000 Euro weniger an Rate im Vergleich zu einerFinanzierung mit einem Zinssatz von 4,2 Prozent."Was den Kauf einer Immobilie zusätzlich attraktiver gemacht hat, sind die immerweiter steigenden Mietpreise", erläutert Jörg Utecht. "Anders als auf demImmobilienmarkt gibt es im Mietmarkt kaum attraktives Angebot. Es wird schlichtzu wenig gebaut, um hier für Entlastung zu sorgen."Der fehlende Neubau macht sich auch in den über Interhyp abgeschlossenenFinanzierungen bemerkbar. Der Kauf eines Neubaus vom Bauträger oder ein eigenesBauvorhaben machten in 2024 nur 12 Prozent der abgeschlossenen Finanzierungenaus - vor der Zinswende lag dieser Wert bei um die 20 Prozent. Die Abschlüssefür den Kauf einer Bestandsimmobilie liegen dagegen mittlerweile wieder aufVorkrisenniveau.Immobilienmarkt aktuell so gesund wie lange nicht mehr"Der Markt für Bestandsimmobilien ist gerade so gesund wie lange nicht mehr"