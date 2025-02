Region Hannover sichtbar in Berlin - mit ITB-Kampagne "Save the Date!" / Positiv-Trend bei Hannovers Übernachtungszahlen setzt sich fort (FOTO)

Hannover (ots) - Die ITB 2025 rückt näher, und Hannover präsentiert sich als

internationale Tourismusdestination auf der weltweit größten Tourismusmesse! Vom

4. bis 6. März ist die Hannover Marketing & Tourismus GmbH (HMTG) am

Niedersachsenstand in Hub 27, Stand 302 persönlich vertreten.



Darüber hinaus rückt die HMTG mit einer umfassenden Werbekampagne vier

Event-Highlights in den Fokus, die die internationale Attraktivität und die

Vielseitigkeit der Landeshauptstadt Niedersachsens sowie der Umlandkommunen in

der Region hervorheben. Neben einer Plakatkampagne am Berliner Hauptbahnhof und

Messebahnhof Spandau (16 Flächen) sowie aufmerksamkeitsstarken Bodenaufklebern

auf dem Messegelände (in Hub 27) kommen weitere Werbeformen zum Einsatz,

darunter auch digitale Maßnahmen. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Digital

Motion Tower im Hauptbahnhof, der als zentraler Blickfang und

aufmerksamkeitsstarkes Werbemedium die Events prominent in Szene setzt.







Unter dem Motto "Save the Date!" wird für den InternationalenFeuerwerkswettbewerb, das Maschseefest, den Deistertag und das FestlicheWochenende am Steinhuder Meer geworben.Plakatkampagne "Save the Date" - Events im FokusDer diesjährige Internationale Feuerwerkswettbewerb(https://www.feuerwerk-hannover.de/) steht unter dem Motto "Funkelndes Jubiläum"und damit im Zeichen der Feierlichkeiten zum 350-jährigen Jubiläum des GroßenGartens (https://www.hannover.de/Service/Presse-Medien/Landeshauptstadt-Hannover/Aktuelle-Meldungen-und-Veranstaltungen/Jubil%C3%A4um-der-barocken-Herrenh%C3%A4user-G%C3%A4rten-2025) der Herrenhäuser Gärten.Am 30. Juli startet das Maschseefest (https://www.maschseefest.de/) in sein 38.Veranstaltungsjahr. 19 Tage - bis zum 17. August - wird in der Landeshauptstadtbei Deutschlands größtem Seefest rund ums Wasser gefeiert. Das kulinarischeAngebot ist eines der Highlights des Festes. Internationale Gastronomie - vonorientalisch über mexikanisch, asiatisch, skandinavisch bis zu hanseatisch -exklusiv, exotisch, gutbürgerlich und "auf die Hand" - lädt zu einerkulinarischen Reise um die Welt ein.Am 4. Mai eröffnet der 16. https://www.visit-hannover.com/Sehensw%C3%BCrdigkeiten-Stadttouren/Hannover-Urlaubsregion/Veranstaltungen-in-der-Urlaubsregion/Feste-Festivals/16.-Deistertag die Wandersaison in der Region mit einem Mix aus Natur,Kultur und Spaß. Die Deisterkommunen Bad Münder, Bad Nenndorf, Barsinghausen,Rodenberg, Springe und Wennigsen bieten ein vielseitiges Programm an und werbengemeinsam mit dem besonderen Tag für Naherholung in Hannovers Hausgebirge.Das Festliche Wochenende (https://www.visit-hannover.com/Sehensw%C3%BCrdigkeiten