Ölpreis am Scheideweg. Warum es bei Brent Oil bald knallen könnte

Brent Oil in gefährlicher Patt-Situation

Nach oben kann der Ölpreis ob der aktuellen Gemengelage offenkundig nicht. Nach unten will er aber auch (noch) nicht. Und so bietet sich derzeit eine Patt-Situation, die nicht ohne Risiken ist.

Die Entwicklung der Ölnachfrage ist mit vielen Fragezeichen versehen. Die neuerlichen Zolldrohungen Trumps in Richtung EU und anderer Wirtschaftsräume fügten noch einige Fragezeichen hinzu.

Letztendlich steht und fällt alles mit der Höhe der Zölle und den tatsächlichen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung und damit einhergehend auf die Ölnachfrage. Das Thema Nachfrage bestimmt im Übrigen auch das Handelsgeschehen bei Kupfer. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Kupferpreis wankt - Kupfer in Nöten. Anders als Barrick Gold enttäuscht dieser Gold-Kupferproduzent“.