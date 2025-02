Skoda Auto startet im Oman und stärkt seine Präsenz im Mittleren Osten (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Skoda Auto ist jetzt offiziell im Oman vertreten und

baut damit seine Präsenz jenseits des europäischen Heimatmarkts weiter aus



> In Partnerschaft mit Premium Motors bietet Skoda zahlreiche in Europa gebaute

Modelle mit Verbrennungsmotor sowie den aus Indien importierten Kushaq an





> Ein neuer hochmoderner Ausstellungsraum in der omanischen Hauptstadt Maskatermöglicht ein volldigitales und immersives KundenerlebnisSkoda Auto ist ab sofort offiziell auf dem Pkw-Markt im Oman vertreten undvollzieht so den nächsten Schritt seiner strategischen Expansion im MittlerenOsten. Damit bekräftigt die Marke ihr Vorhaben, ihre Präsenz außerhalb deseuropäischen Heimatmarkts auszubauen. Zum Markteintritt eröffnet einhochmoderner, volldigitaler Ausstellungsraum in der omanischen HauptstadtMaskat, den Skoda in Zusammenarbeit mit dem zur Alfardan Group gehörendenUnternehmen Premium Motors konzipiert hat. In den kommenden Monaten führt Skodaeine komplette Palette von Modellen mit Verbrennungsmotor ein, zu dem diegeräumigen Fließhecklimousinen der Marke ebenso gehören wie verschiedeneSUV-Modelle. Das SUV-Angebot beginnt mit dem aus Indien importiertenKompaktmodell Kushaq, wobei der Hersteller die Synergien aufgrund dergeographischen Nähe nutzt. Als neues Skoda Flaggschiff im Oman tritt dersiebensitzige Kodiaq an, der auch mit Allradantrieb zur Wahl steht.Martin Jahn, Skoda Auto Vorstand für Vertrieb und Marketing, sagt: "DerMarkteintritt im Oman ist für Skoda ein wichtiger Meilenstein. Indem wir unserenFußabdruck im Mittleren Osten erweitern, stärken wir unsere Präsenz über Europahinaus. Unsere strategische Partnerschaft mit Premium Motors ermöglicht es uns,im Oman fortschrittliche Automobiltechnologie aus Europa und herausragendenKundenservice anzubieten. Wir freuen uns über die Chancen, die dieser Marktbietet und bleiben unserem Grundsatz treu, Fahrzeuge auszuliefern, die dieErwartungen der omanischen Kunden nicht nur erfüllen, sondern übertreffen."Skoda Auto stärkt mit dem Markteintritt im Oman seine Präsenz im Mittleren OstenDer Markteintritt von Skoda im Oman bildet in der übergeordnetenWachstumsstrategie der Marke für den Mittleren Osten eine Schlüsselkomponente.Die steigende Nachfrage in der Region nach Fahrzeugen europäischer Marken möchteSkoda mit qualitativ hochwertigen sowie auf die lokalen Vorliebenmaßgeschneiderten Modellen bedienen. Der Schritt nach Oman vergrößert dieinternationale Präsenz der Marke und unterstützt ihre langfristigen Zieleaußerhalb des europäischen Kernmarkts. Mittelfristig will Skoda jährlich rund10.000 Fahrzeuge an Kunden im Mittleren Osten ausliefern und damit seine