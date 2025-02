Cytophage Technologies kündigt Entwicklung eines neuen phagenbasierten Impfstoffs gegen Vogelgrippe (H5N1) und Fortschritte in Richtung vorklinischer Studien an

Die Vogelgrippe ist eine der weltweit größten Bedrohungen für die Biosicherheit. Da in Kanada derzeit kein zugelassener H5N1-Impfstoff für den Einsatz bei Geflügel zur Verfügung steht, entwickelt Cytophage eine skalierbare, kostengünstige und anpassungsfähige Lösung mit breitem Anwendungspotenzial. Der Durchbruch kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, da die Verbraucher zunehmend über die Preise für Geflügel, Eier und ähnliche Produkte besorgt sind.

Zwei Impfstoffkandidaten, die auf der innovativen Phagen-Technologie von Cytophage basieren, befinden sich jetzt in der vorklinischen Validierungsphase. Beide Kandidaten, die von Cytophage's Impfstoff-Forschungsgruppe entwickelt wurden, werden in einer Pilotstudie untersucht. Die Impfstoffe verwenden unterschiedliche Antigenpräsentationsstrategien, um die Immunantwort und den stammübergreifenden Schutz zu verstärken. In dieser ersten Studie werden Wirksamkeit, Immunogenität und optimale Dosierung in Kleintiermodellen untersucht.

Die Impfstoffkandidaten von Cytophage verwenden filamentöse Bakteriophagen, um Influenza-Antigene darzustellen und eine Immunreaktion auszulösen, ohne dass eine herkömmliche Produktion auf Eibasis oder eine kostspielige mRNA-Synthese erforderlich ist. Im Gegensatz zu Impfstoffen, die auf einigen Märkten nur unter Vorbehalt zugelassen sind, würde das Produkt von Cytophage eine schnelle Herstellung im großen Maßstab von bis zu Hunderten von Millionen Dosen pro Monat ermöglichen.

„Wir brauchen eine proaktive, skalierbare Impfstofflösung, die mit den sich schnell entwickelnden Bedrohungen Schritt halten kann“, sagte Dr. Steven Theriault, CEO von Cytophage. „Unsere phagenbasierte Plattform stellt einen Paradigmenwechsel in der Entwicklung von Grippeimpfstoffen dar, da sie schnelle Produktion, verbesserte Stabilität und stammübergreifende Anpassungsfähigkeit kombiniert, um eine schnellere und effektivere Reaktion zu ermöglichen.“

Globale Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit

„Herkömmliche Impfstoffmodelle brauchen zu lange, um auf neu auftretende Grippebedrohungen zu reagieren“, fügte Natasha Theriault, Projektleiterin der Impfstoff-Forschungsgruppe bei Cytophage, hinzu. „Unser Ansatz ermöglicht es uns, zielgerichtete Impfstoffe in beispiellosem Tempo zu entwickeln und einzusetzen - ohne Abstriche bei der Sicherheit oder Wirksamkeit. Diese kosteneffiziente Technologie könnte sowohl für die Geflügelindustrie als auch für die weltweite öffentliche Gesundheit von entscheidender Bedeutung sein.“