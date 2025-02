Schindler stellt neue Aufzugsdesigns und neuen Kabinendesigner für Architektinnen und Planer vor (FOTO)

Berlin (ots) - Der Aufzug- und Fahrtreppenhersteller setzt neue Maßstäbe mit

zukunftsweisenden Aufzugs- und Tableaudesigns sowie einem digitalen

Kabinendesigner, der Architektinnen und Fachplaner neue Möglichkeiten bei der

Aufzugsplanung in Wohn- und Gewerbebauten sowie öffentlichen Gebäuden bietet.



Schindler Deutschland stellt eine völlig neue Auswahl an modernen Aufzugsdesigns

vor, ergänzt durch ein stilvolles Tableau mit innovativen Funktionen sowie einen

optimierten digitalen Kabinendesigner. Mit den neuen Designs bietet Schindler

Architekten und Fachplanerinnen noch mehr Freiraum, um Aufzugskabinen

individuell zu gestalten und in das architektonische Gesamtkonzept einzufügen.

Gleichzeitig erleichtert der neue Kabinendesigner die Visualisierung und

Anpassung der Designs - für eine effizientere Planung und nahtlose Integration

in Bauprojekte.





Neue Farben und Materialien sowie ein neues Tableau für zeitgemäßeKabinenkonzepteDie neuen Designs setzen auf eine moderne Farbpalette und hochwertigeMaterialien. Von eleganten Holzoptiken in matt oder glänzend bis hin zunachhaltigen Lösungen wie rückseitig lackiertem Glas oder Keramik - Schindlerbietet eine breite Auswahl für unterschiedlichste architektonische Ansprüche.Besonders die neuen Laminate in Texturoptik, darunter Twill Olivgrün oder Holz Bernstein, verleihen den Kabinen eine besondere Haptik und optische Tiefe.Bei den Bodenbelägen und Deckenbeleuchtungen setzt sich das breiteDesign-Spektrum fort. Ein weiteres Highlight ist das neue Tableau Primea 500,das mit einem Multimedia-Display ausgestattet werden kann und dadurch neueMöglichkeiten zur Information und Orientierung in der Kabine eröffnet.Einen Einblick in die neuen Aufzugsdesigns liefert die Schindler Design-Websiteunter: https://www.schindler.de/de/kampagne/next-level-design.htmlDer digitale Kabinendesigner macht individuelles Design einfacher"Mit der Vielzahl an neuen Farb- und Materialoptionen bieten wir Architektinnenund Architekten sowie Fachplanern einen großen Gestaltungsspielraum", sagtThomas Black, Geschäftsleitung Neuanlagen Sales & Digital Innovation beiSchindler Deutschland."Dank des 'Plan and Design Tools' können Ideen nicht nurpräzise visualisiert, sondern auch schnell und effizient in die Planungsprozesseintegriert werden. Eine wertvolle Unterstützung für Projekte, bei denen Ästhetikund Funktionalität Hand in Hand gehen sollen."Vorkonfigurierte Designoptionen dienen im neuen Kabinendesigner als Inspiration.Sie lassen sich flexibel anpassen, sodass individuelle Kabinenkonzepte imHandumdrehen entstehen. Die Visualisierung erfolgt in Echtzeit, was denPlanungsprozess beschleunigt und vereinfacht. Das Tool kann im Internetkostenlos und ohne Registrierung genutzt werden:https://digitalplan.schindler.com/Über SchindlerSeit 150 Jahren bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen täglich 2Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Der 1874 gegründete Schindler Konzernist ein weltweit führender Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen sowiezugehörigen Dienstleistungen. Die innovativen und umweltfreundlichen Zutritts-und Beförderungssysteme prägen maßgeblich die Mobilität urbaner Gesellschaften.Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 69.000 Mitarbeitende in über 100 Ländern.Schindler Deutschland wurde 1906 als erste Auslandstochter gegründet und istheute mit mehr als 4.000 Mitarbeitenden an 70 Standorten präsent.Text und Bilder stehen für Sie unter http://www.schindler.de im Bereich Pressezur Verfügung.