Nexe Innovations verkündet eine vierte Partnerschaft und erweitert seinen Kundenkreis in Kanada und den USA

Windsor, ON – 27. Februar 2025 – NEXE Innovations Inc. („Nexe Innovations“ oder das “Unternehmen”) (TSXV:NEXE – WKN:A2QLF8 – FWB:NX5), ein im Bereich kompostierbare und innovative Materialien tätiges Unternehmen, freut sich, eine vierte Partnerschaft mit einem nordamerikanischen Distributor bekannt zu geben, der auf die Bereiche Einzelhandel, Bürokaffeeservice (OCS) und Gastgewerbe spezialisiert ist.

Wir glauben, dass diese neue Partnerschaft einen bedeutenden Meilenstein für NEXE darstellt, da dieser Partner zu den ersten gehörte, die nach dem Auslaufen des K-Cup-Patents im Jahr 2013 in Kanada und den USA vom Multi-Milliarden-Dollar-Markt für Einzelportionskaffee profitierten. Jetzt verstärken sie ihr Engagement für Nachhaltigkeit, indem sie die BPI-zertifizierten kompostierbaren Kaffeepads von NEXE auswählen, um ihre nächste Welle umweltfreundlicher Innovationen voranzutreiben. Unser neuer Partner vertritt derzeit mehrere anerkannte Marken mit über 50 Produkt-SKUs. Die erste Bestellung umfasst über 150.000 Pads in sechs SKUs für drei Marken.

Das Momentum hält an: Vierter Großauftrag in vier Monaten

Diese Zusammenarbeit ist die vierte große Partnerschaft von NEXE in den letzten vier Monaten, was unserer Meinung nach eine wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Einzelportions-Kaffeelösungen zeigt. Die anfängliche Einführung von sechs SKUs über drei Marken hinweg spiegelt unserer Meinung nach das Vertrauen unseres Partners in unsere innovative Technologie und sein Engagement für die Bereitstellung umweltfreundlicher Kaffeeoptionen in großem Maßstab wider. Die Pads werden an drei Standorte in Kanada und den USA geliefert.

„Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Kaffeeindustrie und einem vielfältigen Markenportfolio bringt unser neuer Partner unschätzbares Fachwissen in diese Zusammenarbeit ein„, sagte Ash Guglani, Präsident von NEXE Innovations. “Wir glauben, dass die Partnerschaft mit einem etablierten Marktführer in der Einzelportionskaffeeindustrie die Nachfrage nach unserer BPI-zertifizierten kompostierbaren Kaffeepads unterstreicht und den Wachstumskurs unseres Unternehmens widerspiegelt. Diese strategische Beziehung soll unsere Bemühungen unterstützen, unsere Position auf dem Markt für nachhaltigen Kaffee zu stärken."

