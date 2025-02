MWC 2025 | New Calling läutet eine neue Ära der Service Intelligence ein

BARCELONA, Spanien, 27. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Sprachdienste sind nach wie vor das Herzstück des Angebots der Betreiber und spielen eine wichtige Rolle in der Gesellschaft. Im vergangenen Jahr verzeichnete 5G ein beeindruckendes Wachstum mit groß angelegten kommerziellen Markteinführungen, während 2G/3G-Netze immer schneller aus dem Verkehr gezogen wurden. Mit über fünf Milliarden Nutzern weltweit ist VoLTE zu einem Must-have für 5G-Sprach- und Videodienste geworden. New Calling gewinnt auf dem Weg zu 5G-A deutlich an Zugkraft und treibt die rasche Entwicklung sowie Innovation von Sprachdiensten voran. Auf dem MWC Barcelona 2025 wird Huawei seine neuesten Entwicklungen im Bereich New Calling vorstellen und zeigen, wie Betreiber damit einen Service-Einstieg in die Ära der mobilen KI schaffen können.

SVC4 Serie von Lösungen, die den Aufbau von 5G-Sprachnetzen unterstützen