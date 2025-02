Siemens Energy: Unerwarteter Geldsegen! "Kaufchance", sagt Morgan Stanley

Am Mittwoch hat Siemens Energy in einem Aktionärsbrief mitgeteilt, dass der Free Cashflow vor Steuern im ersten Quartal mit 1,53 Milliarden Euro überraschend hoch gewesen sei, hauptsächlich bedingt durch Projektanzahlungen und Verschiebungen von Kundenzahlungen. Aufgrund dieser starken Leistung im ersten Quartal plant das Management nun, die Prognose für den Free Cash Flow vor Steuern für das Geschäftsjahr 2025 anzupassen.

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat ihre Bewertung für Siemens Energy in der Folge mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Max Yates stellte in seinem aktuellen Kommentar fest, dass die Aktie derzeit nur das untere Ende der Unternehmenszielspanne für das operative Ergebnis (Ebitda) bis 2028 widerspiegelt. "Es sei aber unwahrscheinlich, dass der Konzern nur da landen werde", betont Yates. Damit biete sich in der aktuellen Marktsituation eine weitere Kaufchance.