Euro vor nächstem Aufwärtsimpuls – so können Trader profitieren!

Der EUR/USD-Wechselkurs hat in den letzten Tagen eine moderate Volatilität gezeigt. Am 26. Februar 2025 notierte der Euro bei 1,0487 US-Dollar, was einem leichten Rückgang von 0,1 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Im vergangenen Jahr erzielte das Währungspaar eine Performance von 3,37 Prozent, was im Vergleich zu diesem Jahr eine deutlich stärkere Entwicklung darstellt.

Quelle: TradingView.com

Euro mit bullisher Tendenz

Der jüngste Trade entstand aufgrund einer Marktbewegung vom 01. November 2022, als ein starker Kursanstieg eine Kurslücke erzeugte. Diese Lücke musste geschlossen werden, was am 27. Februar 2025 geschah. Aufgrund dieses technischen Musters geht der Markt nun mit einer bullischen Tendenz in Richtung der nächsten Supply-Zone.

Die jüngsten Bewegungen des EUR/USD-Paares können auf verschiedene wirtschaftliche Faktoren zurückzuführen sein, darunter Unterschiede in den Inflationsraten sowie geldpolitische Maßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank (Fed). Während die EZB in den kommenden Monaten voraussichtlich Zinssenkungen vornehmen könnte, bleibt die Fed noch vorsichtig.

Erholung auf 1,15 US-Dollar möglich

Zusätzlich beeinflussen makroökonomische Entwicklungen, wie das Wirtschaftswachstum und geopolitische Unsicherheiten, die Kursbewegungen. Sollte die US-Wirtschaft schwächeln und die Fed Zinssenkungen aggressiver durchführen, könnte der Euro weiter an Stärke gewinnen.

Analysen zufolge könnte der Euro bis Ende 2025 auf 1,15 US-Dollar steigen, insbesondere wenn sich die Zinspolitik der Fed lockert und sich die Wirtschaft der Eurozone stabilisiert. Dennoch bleibt das Umfeld volatil, und Marktteilnehmer sollten weiterhin sowohl technische als auch fundamentale Faktoren im Blick behalten.

Fazit: Die Zeichen stehen auf fortgesetzte Kursgewinne

Die Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar erholen können. Nach dem Überwinden der 50-Tage-Linie stehen die Zeichen auf eine fortgesetzte Erholung, auch da der Trendstärkeindikator MACD sein Vorzeichen gewechselt hat und damit einen Aufwärtstrend anzeigt. Nach einer längeren Schwächephase zeigt auch der Relative-Stärke-Index einen verbesserten Trend.

Gegenwärtig trifft das Währungspaar im Bereich von 1,04920 bis 1,05317 US-Dollar auf eine Widerstandszone, die bullishen Tendenzen lassen jedoch einen Ausbruch zur Oberseite und weitere Kursgewinne der Gemeinschaftswährung erwarten.

So können Investoren von einer Euro-Erholung profitieren

Anlegerinnen und Anleger, die von einer fortgesetzten Euro-Erholung überportional profitieren wollen, können das mithilfe des KO-Zertifikates MK01Y9 tun. Dieses verfügt über einen Basispreis von 1,0151 US-Dollar und mit einer KO-Barriere von 1,0243 US-Dollar über einen Stopp im Bereich der aktuell zentralen Unterstützung.

Fällt der Euro unter diese Unterstützung, wäre das gegenwärtig bullishe Setup neutralisiert und Long-Wetten sollten aufgegeben werden. MK01Y9 tut das mithilfe des eingebauten Stopp-Loss-Mechanismus automatisch: Fällt EUR/USD unter 1,0243 wird das Produkt ausgeknockt und Investoren erhalten eine automatische Rückzahlung von 0,92 Euro. Das Auszahlungsprofil ist wie folgt:

Gastautor: Johnny Knox Schaper