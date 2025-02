Summa Silver sichert sich Goldprojekt in historischem Bergbaudistrikt Nevadas

Solche Chancen bieten sich nur selten und wenn, dann muss man sie nutzen. Wie Summa Silver (TSXV SSVR / WKN 48X) es jetzt getan hat! Die kanadische Silbergesellschaft hat sich durch Abstecken der Claims (gleichbedeutend mit nur geringen Kosten) das Kennedy Project, im Pershing County, Nevada gesichert. Und dieses könnte, so Summa Silver, potenziell ein oberflächennahes Goldziel von 1 Mio. Unzen darstellen!

Das Kennedy Project besteht laut dem Unternehmen aus 99 Claims, die sich über rund 809 Hektar Fläche erstrecken. Summa Silver hält jetzt 100% an der Liegenschaft, die zudem frei von jedweden Royalties (Lizenzgebühren) ist.

Historischer Minendistrikt mit hochgradiger Goldproduktion

Das Projekt ist dabei besonders interessant, da es sich über einen Großteil des historischen Kennedy-Bergbaudistrikts im Norden von Zentral-Nevada erstreckt. Dort wurden zwischen 1891 und dem zweiten Weltkrieg mit Unterbrechungen geringe Mengen Gold aus hochgradigen Adern gefördert. Damals konzentrierte man sich auf nahe der Oberfläche gelegene Oxidmineralisierung und erzielte dabei historischen Berichten zufolge Gehalte von 15 g/t Gold und 311 g/t Silber. Tiefere sekundäre und sulfidische Mineralisierung wurde den Berichten zufolge aber noch nicht abgebaut…

Es bietet sich damit erhebliches Potenzial für Summa Silver, denn bislang wurden auf dem Kennedy-Projekt Adern mit einer Gesamtlänge von rund 22 Kilometern (!) nachverfolgt. Und die wurden bislang nicht mit modernen Explorationsmethoden untersucht. Summa Silver hat sich das Projekt nun gesichert, da es durch kostengünstiges Abstecken der Claims verfügbar war und nach Überzeugung des Unternehmens Potenzial auf ein Goldziel von 1 Mio. Unzen im Bergbaustaat Nevada besteht.

Wie CEO Galen McNamara ausführt: „Es kommt nicht oft vor, dass ein weitgehend unerforschtes, hochwertiges historisches Bergbaugebiet in Nevada zur Absteckung frei wird. Wie viele Explorer im Bundesstaat wissen, wurden mehrere wichtige Entdeckungen in Nevada durch die Neubewertung historischer Bergbaugebiete wie diesem gemacht. Obwohl wir uns weiterhin auf die Projekte Hughes und Mogollon konzentrieren werden, freuen wir uns darauf, das Projekt Kennedy in den kommenden Monaten in einen bohrbereiten Zustand zu bringen.“

Fokus liegt weiter auf Silberprojekten

Summa hat hierzu schon die ersten Schritte durchgeführt und ein kurzes Untersuchungs- und Beprobungsprogramm durchgeführt. Dessen Ergebnisse stehen allerdings noch aus. Jetzt will man ein multidisziplinäres Explorationsprogramm folgen lassen, dass geologische Kartierung, die Entnahme geochemischer Bodenproben und geophysikalische IP-Untersuchungen umfassen soll. Anhand dieser Daten wird Summa dann die vielversprechendsten Ziele für erste Bohrungen auswählen, die man für Anfang 2026 plant.

Das Unternehmen betont dabei, dass das Kennedy-Projekt zwar eine vielversprechende Chance darstellt, der Fokus aber weiterhin auf den Silberprojekten Hughes und Mogollon liegen wird. Für diese hatte das Unternehmen erst vor Kurzem hochgradige Ressourcenschätzungen vorgelegt (Wir berichteten.).

Auf dem Hughes-Projekt drehen sich dabei bereits die wieder die Bohrer, um die bisher nachgewiesenen Vorkommen noch auszuweiten und Summa Silver kommt dabei offensichtlich gut voran. Wie jetzt mitgeteilt wurde, stießen zudem alle bisher abgeschlossenen Bohrlöcher auf Zonen von Quarzadern, Stockworks und Brekzien in aggressiven Erweiterungsbohrungen in der Ruby-Zone. Jetzt wartet man gespannt auf die nächsten Bohrergebnisse.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Summa Silver hält und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Summa Silver beeinflussen könnte. Darüber hinaus besteht zwischen Summa Silver und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Summa Silver berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.