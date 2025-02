GBC Mittelstandsanleihen Index (von GBC AG):

Unternehmen: GBC Mittelstandsanleihen Index ISIN: DE000SLA1MX8



Newsupdate GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX)



Index-Anleihe im Fokus: Lottomatica Group S.p.A. (Gaming-Marktführer in Italien mit attraktivem Chance-Risiko-Verhältnis)



Der italienische Anleiheemittent Lottomatica Group S.p.A. ist der größte Anbieter auf dem italienischen Glücksspielmarkt. Das Unternehmen gliedert sich in die Segmente Online, Sport Franchise und Gaming Franchise. Im Online-Bereich betreibt es Plattformen wie Lottomatica, Better und Goldbet mit Sportwetten und virtuellen Spielen. Zudem betreibt die Gruppe rund 3.700 stationäre Wettbüros und 137 eigene Spielhallen (Stand: 30.09.2024).

Die Wachstumsstrategie der Gesellschaft umfasst sowohl organisches als auch anorganisches Umsatzwachstum. Als Marktführer in Italien, wo Lottomatica nach eigenen Angaben im dritten Quartal 2024 einen Marktanteil von 30 % im Online-Bereich und 42 % im Sport-Franchise hat, profitiert die Gesellschaft von einem dynamischen Marktwachstum. Im Segment Online Gaming beträgt das Marktwachstum beispielsweise dynamische 18 % (auf Jahressicht zum 30.09.2024). Mit einem Umsatzwachstum von 23,1 % auf 1,47 Mrd. EUR (9M 2023: 1,19 Mrd. EUR) konnte die bereits hohe Marktdynamik deutlich übertroffen werden.



Ein Teil der hohen Umsatzdynamik resultiert aus der Akquisition von SKS365, einem italienischen Online-Sportwettenanbieter. Seit der Erstkonsolidierung am 30. April 2024 steuerte SKS365 83,4 Mio. EUR zum Online-Umsatz bei. Das organische Wachstum lag bei 16,2 %, der anorganische Beitrag bei 7,0 %. Zur Finanzierung der SKS365-Akquisition in Höhe von 621,5 Mio. EUR hat das Unternehmen im Dezember 2023 eine Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. EUR begeben. Die Emission von Unternehmensanleihen ist ohnehin ein sehr beliebtes Finanzierungsinstrument der Lottomatica. Zum 31.12.2023 stehen Anleihemittel in Höhe von 1,95 Mrd. EUR aus.



Nach dem Bilanzstichtag hat die Gesellschaft wesentliche Teile des ausstehenden Anleihevolumens durch die Begebung von Senior Secured Notes in Höhe von insgesamt 900 Mio. EUR refinanziert. Davon sind 500 Mio. EUR mit einem Kupon von 5,375 % und 400 Mio. EUR mit einem Kupon von 3,25 % plus 3-Monats-EURIBOR ausgestattet (Floating Rate Senior Secured Notes). Die Refinanzierung erfolgte durch Anleihen mit einem Kupon von 9,750 % bzw. 4,125 % zuzüglich 3-Monats-EURIBOR, so dass hier deutliche Zinseinsparungen erzielt werden konnten.



Dabei ist es der Gesellschaft bisher gut gelungen, das operative Ergebnis deutlich über den Zinsaufwendungen für die ausstehenden Anleihen zu halten. Ausgehend von einem bereinigten EBITDA nach neun Monaten in Höhe von 483,1 Mio. EUR (VJ: 426,4 Mio. EUR) ergibt sich bei einem Zinsaufwand von 166,4 Mio. EUR (VJ: 146,4 Mio. EUR) ein ausreichender EBITDA-Zinsdeckungsgrad von 2,9 (VJ: 2,9). Auch auf EBIT-Ebene liegt der Zinsdeckungsgrad mit 2,2 (VJ: 2,3) im komfortablen Bereich.



Die begebene Anleihe hat einen Kupon von 6,16% mit einer derzeitigen effektiven Rendite von 6,085%. Der Kurs der Anleihe liegt bei 100,53 %. Zudem läuft diese Anleihe noch bis zum 02.06.2031, woraus sich eine Restlaufzeit von 6,26 Jahren.



Newsflash zu den Anleihen im Index:



Air Baltic Corporation A.S.*11:



Die Air Baltic und die Deutsche Lufthansa geben die Unterzeichnung einer Investition der Lufthansa in die Air Baltic in Höhe von 14 Mio. EUR bekannt. Die Deutsche Lufthansa AG erhält eine Wandelanleihe, die eine Beteiligung in Höhe von 10 % gewährt.



Branicks Group AG*11:



Die Branicks Group AG hat die Vollvermietung des Augsburger Geschäftszentrums HELIO bekannt gegeben. Es wurde ein langfristiger Mietvertrag mit der MyWellness GmbH geschlossen.



Deutsche Rohstoff AG*11:



Die Deutsche Rohstoff AG hat die Ergebnisse ihrer jährlichen Öl- und Gas-Reservenberichte veröffentlicht. Dabei liegt der Barwert der sicheren Reserven bei 452 Mio. USD (VJ: 386 Mio. USD) und der zukünftige Cashflow aus sicheren und wahrscheinlichen Reserven bei über 1 Mrd. USD.

Eleving Group*11:



Die Eleving Group bestätigt ihre zukünftigen Wachstumsprognosen für die Jahre 2025 und 2026 und rechnet mit einer Dividendenausschüttung von 14-15 Mio. EUR im Mai 2025.



grenke AG*11:



Die grenke AG hat eine strategische Partnerschaft mit der INTESA SANPAOLO S.p.A. für den italienischen Operating-Leasing-Markt geschlossen. Demnach kommen die Partner überein, dass die Intesa Sanpaolo Rent ForYou S.p.A. (RFY), eine Tochtergesellschaft der ISP, in die grenke Locazione S.r.L., die grenke Tochtergesellschaft in Italien, bis Mitte dieses Jahres vollständig eingebracht wird. Im Gegenzug erhält ISP eine Beteiligung in Höhe von 17 % am Kapital der italienischen grenke Locazione.



Multitude AG*7,11:



Die Multitude AG hat berichtet, dass Fitch Ratings die langfristigen Emittentenausfallratings (IDRs) von Multitude AG und ihrer Tochtergesellschaft Multitude Bank plc mit "B+" und positivem Ausblick bestätigt hat. Die vorrangig unbesicherten Schuldverschreibungen von Multitude wurden mit "B+" und einem Recovery Rating von "RR4" und die nachrangigen hybriden unbefristeten Kapitalschuldverschreibungen mit "B-"/"RR6" bestätigt.



Mutares SE & Co. KGaA*11:



Die Mutares SE & Co. KGaA hat die Übernahme von Nervion Industries, Engineering and Services, S.L.U. von Amper S.A. abgeschlossen. Das Unternehmen wird das Segment Goods & Services stärken. Mit einem Umsatz von ca. 200 Mio. EUR ist das Unternehmen für zukünftiges Wachstum gut positioniert.



PCC SE*11:



Die PCC SE gibt bekannt, dass ihre jüngst begebene Anleihe vom 03. Februar aufgrund hoher Nachfrage um 10 Mio. EUR auf 35 Mio. EUR aufgestockt wird.

PORR AG*11:



Die PORR AG hat einen Auftrag zur Sanierung des Straßenbahnnetzes in Bukarest erhalten. Der Auftrag wird federführend von PORR begleitet und beläuft sich auf einen Auftragswert von 150 Mio. EUR.



The Plattform Group AG*11:



Die The Plattform Group AG gibt die Übernahme der Herbertz GmbH aus Solingen von der Swiss Commerce Group bekannt. Die Herbertz GmbH konzentriert sich auf den Online-Vertrieb von Outdoor-Produkten, wie Messer, Trinkflaschen, Lampen und Outdoor-Artikeln. Das Closing wird für Anfang März 2025 erwartet.

UBM Development AG*11:



Die UBM Development AG sichert sich über ihre tschechische Tochter eine 100% Beteiligung an einem Wohnprojekt "Rezidence Na Plzence" im Prager Stadtteil Smichov. Dort entstehen 160 Wohnungen mit insgesamt 12.000 m2 Brutto-Geschoßfläche.



wienerberger AG*11:



Die wienerberger gibt den Start des Unternehmens Wioniq bekannt. Dieses führt vier unter dem Dach von wienerberger agierende, innovative Unternehmen zusammen und setzt auf deren datengetriebene Lösungen für das Management und die Überwachung von Wasser- und Energieinfrastruktur sowie für die Optimierung des Betriebs von Gebäuden. Mit den neuen Angeboten ist Wioniq in der Lage Synergiepotenziale zu heben und die wachsende Nachfrage zu bedienen.



Die größten Positionen des GBC MAX (nach Neuanpassung) stellen im Februar 2025 die Anleihen der Adler Real Estate AG, der Piaggio Group S.p.A., der Lottomatica S.p.A., der Air Baltic Corporation A.S. und der Otto GmbH & Co. KG dar. Diese fünf Positionen machen zum Betrachtungszeitpunkt insgesamt 25,0% des Index aus. Die verbleibenden restlichen 75,0% verteilen sich demnach auf die weiteren Anleihen und sonstigen Wertpapiere.

Der durchschnittliche Coupon und die durchschnittliche Effektivrendite (auf Median-Basis) des aktuellen Portfolios betragen 6,50% bzw. 6,27%. Die gewichtete Duration der Anleihen beläuft sich aktuell auf 3,40 Jahre.

