ZenaTech-Tochter ZenaDrone bringt ihre IQ Square-Drohne für Außeneinsätze einschließlich Inspektionen, Messflüge und den schnell wachsenden Sektor der Hochdruckreinigung in das Stadium der Produktionsreife

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech"), ein Technologieunternehmen, das auf Drohnen auf der Basis von künstlicher Intelligenz, Drone-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft ZenaDrone die erste Charge ihrer Multifunktionsdrohnen IQ Square vom Prototypen in das Stadium der Produktionsreife überführt hat. Diese Drohne wurde für den Außeneinsatz entwickelt, um Vor-Ort-Inspektionen wie Gebäude- und Bauinspektionen, Landvermessungen im Nahbereich und Hochdruckreinigungen durchzuführen, eignet sich aber auch für andere Anwendungsbereiche in Unternehmen und Behörden. Die IQ Square-Drohne wird voraussichtlich auch ein wesentlicher Bestandteil der Flotte von Multifunktionsdrohnen sein, die ZenaDrone für sein DaaS-Geschäft („Drone as a Service") benötigt. Damit wird Unternehmen und Behörden die Möglichkeit geboten, über ein Abo- oder Pay-as-you-go-Modell ganz einfach einen schlüsselfertigen Drohnenservice samt Drohnenpiloten über den stationären Handel anzumieten.