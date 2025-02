DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Wolters Kluwer auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 150 auf 154 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Informationsdienstleister habe solide Jahreszahlen veröffentlicht, die ein weiteres Wachstum von organischem Umsatz und Margen belegten, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Mit Verweis auf den Ausblick erhöhte sie ihre Ergebnisschätzung (EPS) für 2025, sieht die Bewertung der Aktie aber schon als angemessen an./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 08:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,44 % und einem Kurs von 150,1EUR auf Tradegate (27. Februar 2025, 14:05 Uhr) gehandelt.