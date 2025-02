Ölpreise ziehen an: Trump entzieht Chevron den Deal mit Venezuela!

"Die Preise stabilisierten sich heute Morgen um ihre Zweimonatstiefs, nachdem Trump Chevron die Lizenz für den Export von venezolanischem Öl entzogen hatte", erklärte PVM-Analyst Tamas Varga. Trumps Rolle bei den Friedensbemühungen zwischen Russland und der Ukraine rückt ebenfalls in den Fokus.

Trump kündigte an, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag nach Washington reisen werde, um ein Abkommen über seltene Mineralien zu unterzeichnen. Selenskyj betonte jedoch, dass der Erfolg der Gespräche von weiterer US-Hilfe abhänge.

"Die Märkte bevorzugen Klarheit gegenüber Unsicherheit. Solange kein klarer Weg in Bezug auf die Zölle und den Frieden in Osteuropa aufgezeigt wird, werden die Ölpreise in der Defensive bleiben, mit sporadischen und spontanen, auf Schlagzeilen basierenden Erholungen", sagte Varga.

Die Rohöllagerbestände in den Vereinigten Staaten sind in der vergangenen Woche unerwartet gesunken. Gleichzeitig nahm die Raffinerietätigkeit zu. Die Bestände an Benzin und Destillaten stiegen hingegen überraschend, wie die Energy Information Administration am Mittwoch mitteilte.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

