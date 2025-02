DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Nordea auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nordea nach einer Informationsveranstaltung mit Finanzchef Ian Smith auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Es sei vor allem um die Themen Nettozinserträge, Gebühren, Kapitalausschüttungen sowie Übernahmen und Fusionen gegangen, schrieb Analystin Marlene Eibensteiner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 08:10 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 12,63EUR auf Tradegate (27. Februar 2025, 14:29 Uhr) gehandelt.