UNTERNEHMEN vom 27.02.2025 - 15.15 Uhr

SANTA CLARA - Nvidia widerlegt die Zweifler: Der KI-Boom lässt das Geschäft des Chipkonzerns weiter rasant wachsen. In den vergangenen Wochen wurde zum Teil infrage gestellt, ob zum Training Künstlicher Intelligenz wirklich so viele Nvidia-Chips gebraucht werden, wie man bisher annahm. Auslöser war die chinesische KI Deepseek, die angeblich mit sehr geringem Aufwand angelernt worden war.

HAMBURG - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf stellt sich auf eine weitere Verlangsamung seines Geschäftswachstums ein. Damit bahnt sich aber ein weiterer Umsatzrekord an. Der für den Konzern wichtige Hautpflegemarkt dürfte 2025 etwas langsamer zulegen als im Vorjahr, teilte der Dax -Konzern am Donnerstag in Hamburg mit. Bereits 2024 war das Wachstum abgeschwächt. Konzernchef Vincent Warnery blickt dennoch hoffnungsvoll auf die kommenden Monate: "Mit unserer Konzernprognose für 2025 gehen wir davon aus, dass wir auch in diesem Jahr den Markt übertreffen werden." An der Börse stieg die Beiersdorf-Aktie zu Handelsbeginn kräftig, zuletzt notierte die Aktie dann noch etwas über ein Prozent im Plus.

ROUNDUP 2: Aixtron ringt weiter mit träger Nachfrage - Sparprogramm

HERZOGENRATH - Mangelnder Schwung in der Elektromobilität sowie teils schwierige Industriemärkte schlagen weiterhin auf den Chipindustrieausrüster Aixtron durch. In diesem Umfeld rechnet Aixtron-Chef Felix Grawert laut einer Mitteilung vom Donnerstag für 2025 mit einem Umsatzrückgang auf 530 bis 600 Millionen Euro, nach einem Miniwachstum auf gut 633 Millionen Euro im alten Jahr. Als Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sollen vom Umsatz im laufenden Jahr etwa 18 bis 22 Prozent übrig bleiben. Dabei plant das Unternehmen auch Kosten für einen Personalabbau ein. Ein Händler sprach in einer ersten Reaktion von einem eher durchwachsenen Ausblick. Für den Aktienkurs ging es nach unten.

ROUNDUP: Hensoldt will im Rüstungsboom weiter stark wachsen - Aktie mit Rekord

TAUFKIRCHEN - Der Rüstungselektronik-Spezialist Hensoldt möchte angesichts der anhaltend großen Nachfrage nach Rüstungsgütern auch im laufenden Jahr weiter kräftig zulegen. "Die Welt ist nach wie vor durch eine Vielzahl an Konfliktherden gekennzeichnet, insbesondere Europa muss seine Verteidigungsfähigkeit nachhaltig ausbauen", sagte Hensoldt-Chef Oliver Dörre am Donnerstag zur Vorlage vorläufiger Jahreszahlen. Daher werde die Nachfrage in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Im vergangenen Jahr konnte Hensoldt die Erwartungen teilweise übertreffen. Die Aktie setzte ihre Rekordjagd daraufhin fort.

ROUNDUP: Sixt peilt besseres Jahr an - Aktie zieht an trotz Dividendenkürzung

PULLACH - Der Autovermieter Sixt nimmt sich nach dem schwierigen Vorjahr für 2025 deutliche Verbesserungen beim Gewinn vor. Das Vorsteuerergebnis soll rund zehn Prozent des Umsatzes ausmachen, der um fünf bis zehn Prozent wachsen soll, wie die Pullacher am Donnerstag mitteilten. Analysten hatten im Schnitt mit einem Erlösplus in der unteren Hälfte dieser Bandbreite gerechnet, sich bei der Profitabilität aber auch etwas mehr erhofft. Die im SDax notierte Aktie legte zu.

ROUNDUP: Swiss Re hält trotz Kalifornien-Feuer an Gewinnziel fest - Kursplus

ZÜRICH - Der weltweit zweitgrößte Rückversicherer Swiss Re rechnet trotz der verheerenden Waldbrände in Kalifornien mit einem deutlichen Gewinnanstieg im laufenden Jahr. Konzernchef Andreas Berger erwartet für den Konzern durch die Brände eine Belastung von weniger als 700 Millionen US-Dollar (667 Mio Euro), wie die Swiss Re mit ihrer Jahresbilanz am Donnerstag in Zürich mitteilte. Der Jahresgewinn soll 2025 dennoch wie geplant auf mehr als 4,4 Milliarden Dollar steigen.

ROUNDUP: Deutsche-Börse-Konkurrentin LSE sieht sich weiter auf Wachstumskurs

LONDON - Der Börsenbetreiber und Finanzdatenanbieter London Stock Exchange (LSE) ist im vergangenen Jahr gewachsen. Die Einnahmen stiegen insgesamt um gut sechs Prozent auf knapp 8,5 Milliarden britische Pfund (10,3 Mrd Euro), wie der Konkurrent der Deutschen Börse am Donnerstag in London mitteilte. Organisch - also bereinigt um Übernahme- und Wechselkurseffekte - betrug das Wachstum 7,7 Prozent. Auf dieser Basis stellt Konzernchef David Schwimmer für 2025 einen Anstieg der gesamten Einnahmen um 6,5 bis 7,5 Prozent in Aussicht.

ROUNDUP: Nordex schreibt wieder schwarze Zahlen - Will 2025 zulegen

HAMBURG - Der Windanlagenbauer Nordex ist 2024 in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Der operative Gewinn erholte sich zudem deutlich und soll 2025 weiter zulegen. Der Umsatz 2025 dürfte auf 7,4 bis 7,9 Milliarden Euro steigen, teilte der MDax-Konzern am Donnerstag in Hamburg mit. Davon sollen zwischen fünf und sieben Prozent als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bleiben. Im zweiten Halbjahr dürften Erlös und Rendite leicht steigen. Bis zum Jahresende sollen rund 200 Millionen investiert werden. An der Börse kamen die Nachrichten gut an: Die Nordex-Aktie legte im Handel am Vormittag um 4,4 Prozent zu.

ROUNDUP 2: Kion sieht 2025 als 'Brückenjahr' - Eckdaten bestätigt

FRANKFURT - Der Gabelstaplerhersteller Kion richtet sich angesichts eines verschärften Wettbewerbs auf weniger operativen Gewinn im laufenden Jahr ein. Und auch die Nachfrage nach günstigerer Lagertechnik überschattet die Aussichten des Frankfurter für 2025. Die Prognose spiegele ein "Brückenjahr" im Stapler-Geschäft wider, erklärte das Management um Konzernchef Rob Smith in einer Mitteilung vom Donnerstag. Analysten hatten jedoch teils Schlimmeres erwartet. Die Aktie kletterte als Reaktion auf die Nachrichten deutlich aufwärts.

ROUNDUP: Internetportal-Betreiber Scout24 will mehr Umsatz und Rendite einfahren

MÜNCHEN/BERLIN - Der Internetportal-Betreiber Scout24 will nach deutlichen Sprüngen im vergangenen Jahr auch 2025 weiter zulegen. Der Umsatz solle auch von Übernahmen gestützt um 12 bis 14 Prozent zulegen, wie der MDax-Konzern und Betreiber von ImmoScout24 am Donnerstag mitteilte. Für die operative Marge (Ebitda-Marge) stellt Finanzchef Dirk Schmelzer eine Verbesserung von bis zu 0,50 Prozentpunkten in Aussicht. Während Analysten beim Erlös hier zuletzt weniger auf dem Zettel haben, sind sie bei der Rendite optimistischer eingestellt.

ROUNDUP: Befesa bleibt nach starkem Schlussquartal zuversichtlich für 2025

LUXEMBURG - Der Industrie-Recycler Befesa hat dank eines überraschend starken Schlussquartals im vergangenen Jahr wieder mehr verdient. Konzernchef Asier Zarraonandia lässt damit die Ergebnisdelle von 2023 hinter sich und richtet sich trotz anhaltend schwieriger Marktbedingungen laut Mitteilung vom Donnerstag auf "ein weiteres starkes Jahr" ein. Auch soll die Verschuldung weiter sinken. Die Anleger müssen sich zwar abermals mit weniger Dividende zufriedengeben, doch an der Börse zogen die Quartalszahlen und der Ausblick: Die Aktie legte zu.

^

Weitere Meldungen



-Axa steigert Gewinn - Höhere Dividende und Aktienrückkauf -ROUNDUP: Kion sieht 2025 als 'Brückenjahr' - Eckdaten bestätigt -Triebwerksbauer Rolls-Royce wird deutlich zuversichtlicher - Kurssprung -ROUNDUP: Niedrigere Öl- und Gaspreise sorgen bei Eni für Gewinnrückgang -Beiersdorf will 2025 für 500 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen -Agnelli-Familie verkauft Ferrari-Aktienpaket - Kurs deutlich unter Druck -Autozulieferer Hella erwartet schwieriges Umfeld in neuem Jahr -Führungswechsel beim Fotodienstleister Cewe

-ImmoScout24-Betreiber Scout24 will noch mehr Umsatz und Rendite einfahren -ROUNDUP: Leica trotzt der Krise - Rekordumsatz und Smartphone-Pläne -Neue Chefs bei der Baywa

-Ceconomy-Aufsichtsrat verlängert Vertrag von Finanzchef Deissner vorzeitig -SAP-Chef Klein verdient fast 19 Millionen Euro

-ROUNDUP: EU stellt vorläufiges Kartell-Verfahren gegen Lufthansa ein -Triebwerksbauer Rolls-Royce wird deutlich zuversichtlicher - Kurssprung -Steigender Energiebedarf: Spanischer Versorger Iberdrola erzielt Rekordgewinn -ROUNDUP: Wie Amazons neue Alexa KI-Chatbots schlagen soll -Kein EU-Land baut so viele neue Windräder wie Deutschland -ROUNDUP: Deutsche Pfandbriefbank legt wieder zu - Dividende und Aktienrückkauf -US-Unternehmen schickt zweiten Lander zum Mond

-Cannabis-Importe im Jahr 2024 sprunghaft angestiegen

-Allianz kritisiert nachlässigen Umgang mit Hochwasserschutz -Hamburgische Bürgerschaft beendet Cum-Ex-Untersuchung -ROUNDUP/Warnstreik am Flughafen München: 80 Prozent Flugausfälle -Mehr Gemüse aus ökologischem Anbau

-Bahn will Kunden mit Schnäppchen in die Züge locken

-ROUNDUP/Post-Warnstreiks: Jede zwanzigste Sendung bleibt liegen -O2 und die Telekom gewinnen Hunderttausende Handykunden -Warnstreik stoppt Containerschiffe im Hamburger Hafen°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,24 % und einem Kurs von 129,9 auf Tradegate (27. Februar 2025, 15:16 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -5,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,10 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,15 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0300 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 179,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 170,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 185,00USD was eine Bandbreite von +36,41 %/+48,45 % bedeutet.