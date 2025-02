Xiaomi startet Tech-Revolution: Neues Handy für $894 und E-Luxusauto für $72.931

Eine limitierte Sonderedition des SU7 Ultra wird weiterhin für 814.900 Yuan verkauft. Details zu den Spezifikationen dieser Version sind noch nicht bekannt. Käuferinnen und Käufer, die das Modell bis Ende März bestellen, erhalten Vergünstigungen. Dazu zählt ein lebenslanger kostenloser Zugang zum intelligenten End-to-End-Fahrsystem Xiaomi HAD, das im Einzelhandel für 26.000 Yuan erhältlich ist.

Lei Jun verwies auf die jüngste Aktualisierung der Autopilot-Software von Tesla in China: "Dieses Update ist in den vergangenen zwei Tagen viral gegangen, kostet aber immer noch mehr als 60.000 Yuan."

Xiaomi kündigte an, die Auslieferung des SU7 Ultra so bald wie möglich nach dem offiziellen Start zu beginnen. An der Börse fallen die Reaktionen verhalten aus. Da sich die Aktie in den vergangenen 3 Monaten im Wert verdoppelte, könnte der Markt den Release bereits eingepreist haben.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion