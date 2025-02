Trump droht mit 25 Prozent Zöllen auf EU-Importe – Was bedeutet das für Anleger?

Der US-Präsident deutete die möglichen Handelsmaßnahmen am Mittwoch während der ersten Kabinettssitzung seiner zweiten Amtszeit an – einen Tag bevor er bekannt gab, dass ein weiterer Satz geplanter Abgaben auf Mexiko und Kanada ab dem 4. März in Kraft tritt und China zum gleichen Zeitpunkt ein zusätzlicher Zoll von 10 Prozent auferlegt wird.

Trump in Richtung EU: "Sie haben wirklich von uns profitiert. Sie akzeptieren unsere Autos nicht, sie akzeptieren im Wesentlichen unsere landwirtschaftlichen Produkte nicht. Sie verwenden allerlei Gründe, warum sie es nicht tun. Und wir akzeptieren alles von ihnen.“