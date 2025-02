Skoda Auto nimmt Produktion des neuen Enyaq und Enyaq Coupé auf (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Im Werk Mladá Boleslav hat Skoda Auto mit der Fertigung

> Vom Vorgänger lieferte Skoda weltweit mehr als 250.000 Exemplare an Kundenaus, in mehreren europäischen Märkten lag der Enyaq an der Spitze derE-Auto-AbsätzeDas Erfolgsmodell Skoda Enyaq, das im vergangenen Jahr auf Platz drei dermeistverkauften Elektroautos Europas lag, geht in die Produktion: Im StammwerkMladá Boleslav hat Skoda Auto mit der Fertigung der neuen Enyaq-Modellfamiliebegonnen. Nach dem komplett neuen Kompaktmodell Elroq erscheint die neueEnyaq-Familie als zweites Serienmodell des tschechischen Automobilherstellers inder Designsprache Modern Solid, die Robustheit, Funktionalität und Authentizitätin sich vereint. Zudem zeichnet sich der neue Enyaq durch eine optimierteAerodynamik für eine größere Reichweite sowie durch nachhaltige Materialien imInnenraum und neue digitale Features aus. Die Kapazität der Produktionsstraßeliegt bei bis zu 300 Enyaq-Exemplaren pro Tag.Andreas Dick, Skoda Auto Vorstand für Produktion und Logistik, erklärt: "DerProduktionsstart der neuen Enyaq-Familie ist ein ganz besonderer Moment fürunsere Teams in der Fertigung. Als erstes Skoda Modell auf der MEB-Plattformmarkierte der Vorgänger einen außergewöhnlichen Meilenstein in der Produktion.Mit ihm haben wir die Grundlagen für Prozesse gelegt, von denen wir heuteprofitieren. Wir haben unsere Produktionsanlagen aufwändig angepasst, sodass wirnun sowohl beide Elektromodelle als auch den Octavia auf ein und derselbenFertigungslinie bauen können. Dass wir die neue Enyaq-Familie in unseremHauptwerk Mladá Boleslav herstellen, unterstreicht unser Bekenntnis zurTschechischen Republik. Wir bekräftigen damit unser Engagement für dielangfristige Sicherung der Zukunft unserer Standorte und nehmen gleichzeitigunsere Verantwortung für die weitere Stärkung des Landes als Schlüsselstandortfür die europäische Automobilindustrie wahr."Flexible Produktion in Mladá BoleslavDer auf dem Modularen Elektrifizierungsbaukasten MEB basierende neue Enyaq rolltauf der hochmodernen Fertigungslinie in Halle M13 des Skoda Auto Werks Mladá