Nach Nvidia überzeugt Vistra! - Sind die DeepSeek-Sorgen übertrieben?

Dass der Spuk noch nicht vorbei ist, zeigt die Reaktion auf die Zahlen von Vistra. Obwohl der US-Konzern die Erwartungen in fast allen Belangen geschlagen hat und Nvidia zuvor eindrucksvoll unter Beweis gestellte hatte, dass die Nachfrage nach stromfressenden Rechenzentren weiterhin hoch ist, dreht der Kurs von einem deutlichen Plus in der Vorbörse im regulären Handel in ein deutliches Minus.

Vistra übertrifft Erwartungen – Nettogewinn steigt deutlich