Zum 1. April wird nicht nur ein weiterer Vorstand, sondern auch ein Generalbevollmächtigter ernannt (FOTO)

Frankfurt a.M. (ots) - Die Weichen werden neu gestellt in der Reisebank. Um denGenerationswechsel einzuleiten, hat sich der Aufsichtsrat in den vergangenenWochen mit der Erweiterung des Vorstandes beschäftigt und die Personaliennunmehr endgültig verabschiedet: Zum 1. April wird Torsten Krieger (45) zumdritten Vorstand der Reisebank berufen. Krieger wird vorerst für die RessortsUnternehmenssteuerung sowie Produkte & Marketing und E-Commerce zuständig sein.Parallel dazu wird Bereichsleiter Operations, Matthias Kreft (51), zumGeneralbevollmächtigten ernannt."Mit der Berufung von Torsten Krieger haben wir nicht nur einen erfahrenenBankmanager mit Vorstandserfahrung aus dem genossenschaftlichen Verbund gewinnenkönnen. Krieger leitet zugleich den Generationswechsel im Vorstand der Reisebankein", sagt Aufsichtsratsvorsitzender Gregor Roth. Krieger war unter anderemVorstand der PSD-Bank Hannover. Er soll vor allem das Verbundgeschäft und damitdie Zusammenarbeit mit den genossenschaftlichen Instituten weiter ausbauen, aberauch die Unternehmensstrategie und Innovationen im Segment der Bargeld- undEdelmetalltransaktionen weiterentwickeln."Die Ernennung von Matthias Kreft zum Generalbevollmächtigten unterstreichtzudem die Bedeutung der digitalen Transformation für die Reisebank", so derAufsichtsratsvorsitzende Gregor Roth."Ich freue mich, meine Erfahrung aus zwei Jahrzehnten Bankmanagementgewinnbringend in der Reisebank einbringen zu können", sagt Torsten Krieger."Dabei werde ich den Fokus auf die Weiterentwicklung der digitalen Angebote unddie Stärkung der Zusammenarbeit der Mitarbeitenden legen", kündigt Kriegerweiter an.