EU-Kommission zu Gesprächen in Indien

NEU-DELHI (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat in Indien ihre Gespräche über den Ausbau der strategischen Partnerschaft der Staatengemeinschaft mit dem bevölkerungsreichsten Land der Erde begonnen. Er schätze "ihre Ideen, Indiens Engagement mit Europa neuen Schwung zu verleihen", schrieb der indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar über sein Treffen mit der Deutschen in der Hauptstadt Neu-Delhi. Die Teilnahme indischer Minister sowie der Kommissarinnen und Kommissare aus den 27 EU-Ländern an den Gesprächen zeige, wie wichtig beiden Seiten die Vertiefung der Beziehungen sei.

Von der Leyen wird während ihres zweitägigen Besuchs vom Kollegium der Kommissionsmitglieder begleitet. Es ist eine der ersten Reisen des Kollegiums, nachdem eine neue Kommission im Dezember ihre Arbeit aufgenommen hat.