Wie Steven Manja von NEXTRA Strategy Unternehmern den Weg zum erfolgreichen Exit ebnet (FOTO)

Eschborn (ots) - Zehntausenden Unternehmen droht in den kommenden Jahren dieSchließung - meist nur deshalb, weil ihre Inhaber keinen Nachfolger finden. EinProblem, das den gesamten Wirtschaftsstandort Deutschland betrifft. Was also istnötig, um bedrohte Firmen zu retten und eine erfolgreiche Übergabe zuermöglichen? Steven Manja von NEXTRA Strategy kennt die Antwort und liefertseinen Kunden die passende Lösung: Worauf es dabei ankommt und wie das in derPraxis gelingt, erfahren Sie hier.Laut einer Umfrage des DIHK denken bereits 28 Prozent der beratungsuchendenUnternehmen über eine Schließung nach - nicht etwa wegen hoher Energiekostenoder zunehmender Bürokratie, sondern vor allem wegen des Mangels an passendenNachfolgern. Dieser Trend hält seit Jahren an und betrifft nicht nur einzelneUnternehmer, sondern die gesamte Gesellschaft. So geht jede Firma, die nichterfolgreich übergeben wird, als Marktangebot verloren - ein Missstand mitdirekten Auswirkungen auf die Wirtschaft, den Wettbewerb und letztlich auch aufdie Verbraucher. "Viele Unternehmer sind unsicher, wie sie die Nachfolgegestalten sollen. Oft fehlt ihnen das nötige Wissen über einen gelungenenVerkaufsprozess und die notwendigen Schritte, um ihr Unternehmen optimal daraufvorzubereiten. Die Folge sind nicht nur Arbeitsplatzverluste, sondern auch derschleichende Verlust von Fachwissen, was langfristige Risiken für ganzDeutschland birgt", warnt Steven Manja von NEXTRA Strategy."Letztlich ist eine gründliche Vorbereitung der entscheidende Schlüssel, um eineerfolgreiche Nachfolge zu ermöglichen. Bei NEXTRA Strategy setzen wir deshalbgenau dort an - und begleiten Unternehmer in fünf strukturierten Schritten biszur gewünschten Lösung", fügt er hinzu. Mit jahrelanger Erfahrung in derM&A-Beratung hat Steven Manja ein System entwickelt, das Unternehmer gezielt beiallen notwendigen Schritten unterstützt: Der Prozess beginnt mit einer Analyseder verschiedenen Exit-Optionen, die genau auf die individuellen Ziele desUnternehmers abgestimmt sind. Eine umfassende 360-Grad-Analyse zeigtanschließend nicht nur Stärken, sondern auch Verbesserungspotenziale auf. Daraufaufbauend wird ein strukturierter Maßnahmenplan entwickelt, um Fallstricke zubeseitigen und die Attraktivität des Unternehmens für potenzielle Käufer zumaximieren. "Ein strukturierter Vorbereitungsprozess sorgt dafür, dass dieUnternehmer am Ende nicht nur einen geeigneten Nachfolger finden, sondern auchdie bestmöglichen Konditionen für sich selbst erzielen", betont Steven Manja.Gründliche Vorbereitung ist alles - worin sich NEXTRA Strategy von anderenM&A-Beratern unterscheidet