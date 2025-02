onOffice - always on your side (VIDEO)

Aachen (ots) - Gemeinsam für die Immobilienbranche: Unter der Devise arbeitet

onOffice von Anfang an eng mit Immo-Experten zusammen und verspricht, immer auf

ihrer Seite zu sein! Als inhabergeführtes Unternehmen gilt seit 2001 der

Anspruch, die Software onOffice enterprise und weitere Produkte im Sinne der

Immobilienunternehmen weiterzuentwickeln, die Branche zu stärken und Neues zu

bewegen.



Mehr als nur Software





Das Herzstück von onOffice ist die Immobiliensoftware onOffice enterprise. MitProzessen, intelligenten Verknüpfungen und standardisierten Abläufendigitalisiert sich das Immobilienunternehmen wie von allein. onOffice ist derAllrounder für jedes Maklerbüro und automatisiert genau die Workflows, dieMakler und Immo-Experten jeden Tag brauchen. Integriert ist auch der onOfficeMarketplace, der Leistungen von Partnern aus der Branche eine Plattform bietet.Neben dem CRM gibt es noch einiges mehr: Die "onOffice WP-Websites", "onOfficeApp" und Produkte aus dem Online Marketing runden das Angebot fürImmobilienunternehmen ab.Mit einer onOffice WP-Website perfektionieren Makler Ihre Außendarstellung. Mitgeringstem Arbeitsaufwand lässt sich eine Website gestalten, die nicht nurfunktionale Schnittstellen mit direkter Verknüpfung zu onOffice enterprisevorweist, sondern auch easy to handle ist und automatisch geupdatet wird.Passend dazu bietet onOffice einige Online-Marketing-Leistungen an, wie SEO &Content, Social Media, Social Ads, Google Ads und Newsletter-Pakete. So läuftdas Marketing!Dank der onOffice App arbeiten Immoprofis auch von unterwegs, als ob sie im Bürositzen würden: Praktisch das Office to go. Direkte Kontaktverknüpfungen beiAnrufen, digitale Unterschriften und Immobilienpräsentationen sind nur einBruchteil dessen, was die App abbildet.Von Immobilienprofis, für ImmobilienprofisEin wichtiger Aspekt der Unternehmensphilosophie ist die kundenorientierteAusrichtung. onOffice legt großen Wert auf den direkten Kontakt zu seinenNutzenden, um deren Anforderungen und Wünsche noch besser zu verstehen. Derpersönliche Kontakt wird hier großgeschrieben: onOffice arbeitet eng mit Kundenund Partnern zusammen und ist jederzeit für einen offenen Dialog zu haben. DasFeedback der Kunden ist wichtig! Denn nur so lässt sich dieBenutzerfreundlichkeit kontinuierlich verbessern.Digital seit 2001Neben der Softwareentwicklung ist onOffice auch stark in der digitalenTransformation der Immobilienbranche engagiert. Die Vorteile der Digitalisierungund Automatisierung werden klar kommuniziert, um Immobilienunternehmen bei derOptimierung ihrer Arbeitsabläufe zu helfen. Durch innovative Funktionen undregelmäßige Updates bleibt die Software stets auf dem neuesten Stand der Technikund bietet Lösungen für jede Herausforderung der Branche.Events und WeiterbildungRegelmäßige Veranstaltungen wie die onOffice business-beats, die onOfficeRoadshow und onOffice Travelling fördern den Austausch und das Networkingzwischen onOffice und allen Beteiligten aus der Immobilienbranche.Ein Team für die ImmobilienbrancheMit über 300 Mitarbeitenden an 8 europäischen Standorten, CEO/Inhaber StefanMantl, COO Marius Siegmund und CTO Janosch Reuschenbach arbeitet onOfficetagtäglich daran, Immobilienmaklern, Hausverwaltungen, Netzwerken und mehr dieperfekten Lösungen für ein erfolgreiches Business zu bieten. Alsinhabergeführtes Unternehmen agiert onOffice dabei unabhängig und lässt auchseinen Anwendern freie Hand bei der Wahl ihrer Schnittstellen.