Renk, Rheinmetall & Hensoldt: So steht's jetzt um die Aktien!

Zusätzlich beschleunigt wurde die Rallye in den vergangenen Tagen durch die stark ausgefallenen Quartalszahlen von Hensoldt . Hier überzeugten auch der Order-Eingang sowie der Dividendenvorschlag . Für anhaltendes Kaufinteresse sorgten auch einige Kurszielanhebungen – wie diejenige von Morgan Stanley , die den fairen Wert der Rheinmetall-Aktie bei 1.300 Euro sieht.

Der Run auf europäische und insbesondere deutsche Rüstungswerte nimmt auch nach der Bundestagswahl am vergangenen Sonntag kein Ende. Die anhaltenden Diskussionen um eine gemeinsame EU-Armee, höhere Verteidigungsausgaben und eine anhaltende Unterstützung der Ukraine treiben die Kurse nach der sicherheitspolitischen Wende der USA an.

Deutsche Rüstungswerte: Läuft die Rallye nicht langsam zu heiß?

Angesichts der stark beschleunigten Aufwärtsbewegungen, so auch beim Panzergetriebehersteller und MDAX-Anwärter Renk, stellt sich Anlegerinnen und Anleger jedoch zunehmend die Frage, ob die Rallye nicht zu heiß gelaufen ist. Diese Frage soll ein schneller Blick auf die Charts drei deutschen Rüstungschampions beantworten:

Die Anteile von Hensoldt haben sich in diesem Jahr um bereits 55 Prozent verteuert. Die Aktie des Luftverteidigungsspezialisten profitierte aus technischer Perspektive von dem Ausbruch über das im vergangenen Jahr bei etwa 44,50 Euro markierten Allzeithoch. Die gegenwärtig zu beobachtende Rallye ist daher als Ausbruchsrallye zu betrachten.

Das am Donnerstag markierte Rekordhoch ist einerseits ein technisches Kaufsignal, das andererseits bislang nur vom Trendstärkeindikator MACD bestätigt wurde, während eine Bestätigung durch den Relative-Stärke-Index (RSI), der schon seit geraumer Zeit auf der Stelle tritt, auf sich warten lässt.

Das könnte kurzfristig zu einem Pullback führen, denn die Aktie handelte nach den Quartalszahlen zeitweise außerhalb der Bollinger-Range. Solche Übertreibungen werden in der Regel zügig konsolidiert. Solange das Ausbruchsniveau zwischen 44,50 und 45,00 Euro verteidigt werden kann, sollte der übergeordnete Aufwärtstrend aber nicht in Gefahr sein.

Gegenüber den im vergangenen Jahr erreichten Notierungen hat Getriebehersteller Renk noch einiges an Boden gut zu machen. In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres fiel die Aktie ihrer doch recht sportlichen Bewertung zum Opfer, seit dem Jahreswechsel geht es aber dynamisch bergauf, was durch einen steigenden MACD unterstrichen wird.

Ähnlich wie bei Hensoldt verpasst es der RSI derzeit aber, die Rallye mit eigenen Hochs zu unterstreichen. Nichtsdestotrotz könnte bei Renk schon in den kommenden Tagen eine weitere Kaufwelle starten. Erstens zeichnet sich hier ein nachhaltiger Anstieg über den Horizontalwiderstand bei 30 Euro ab und zweitens könnte den gleitenden Durchschnitten mit einem Golden Cross ein Kaufsignal gelingen.

Platz hat Renk aktuell bis etwa 37,50 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von 25 Prozent bedeutet. Infrage gestellt würde die Anstiegsbewegung erst bei einem nachhaltigen Unterschreiten der Supportzone zwischen 25,50 und 27 Euro.

Shooting-Star Rheinmetall hatte im vergangenen Jahr über viele Monate hinweg mit einer zähen Seitwärtsbewegung zu kämpfen. Seit diese beendet und ein Ausbruch erzielt werden konnte, kennen die Käuferinnen und Käufer kein Halten mehr. Seit November ist ein dynamischer Aufwärtstrend in Gange, der sich in den vergangenen Tagen noch einmal dramatisch beschleunigt hat.

Das hat Spuren in der technischen Indikation hinterlassen. Ähnlich wie bei Hensoldt ist die Rallye kurzfristig extrem weit fortgeschritten, was die enorme Ausdehnung der Bollinger-Bänder und der Verbleib des Kurses am beziehungsweise oberhalb des oberen Bandes zeigt.

Auch hier gelingen dem RSI, der mit 81 Punkten auf Tagesbasis im überkauften Bereich angelangt ist, keine neuen Hochs mehr, was auf ein Fehlsignal hindeuten könnte. Eine zeitnahe Konsolidierung könnte außerdem erneut zu einer längerfristigen Kursflaute führen, da der RSI auch auf Wochen- und Monatsbasis längst im überkauften Bereich angelangt ist (84 und 86 Zähler).

Fazit: Wer einsteigen will, sollte sich gedulden

Die drei deutschen Rüstungswerte Hensoldt, Renk und Rheinmetall handeln in dynamischen Aufwärtstrends. Während Hensoldt und Rheinmetall dabei von Hoch zu Hoch eilen und die Bollinger-Bänder immer weiter nach oben ausdehnen, hat Renk auf dem Weg zu neuen Rekordnotierungen noch ein gutes Stück vor sich.

Angesichts der inzwischen extrem weit fortgeschrittenen Rallyes sind alle drei Aktien trotz des fundamentalen Rückenwinds anfällig für technische Korrekturen, die jederzeit in Form von Pullbacks einsetzen könnten. Möglicherweise nachhaltige Trendwendebewegungen sind daraus jedoch nicht abzuleiten, da die Hochs der Aktien zumindest in jeweils einem technischen Indikator bestätigt wurden, sodass hier noch keine bearishen Divergenzen in Sicht sind.

Wer bereits investiert ist, lässt seine Positionen laufen und zieht Stopps nach. Auch das Setzen von Trailing-Stopps könnte geboten sein. Das gilt selbstverständlich auch für Gewinnmitnahmen. Für Neuinvestitionen sind die Werte zum aktuellen Zeitpunkt jedoch bereits zu gut gelaufen, als dass das Chance-Risiko-Verhältnis noch attraktiv wäre. Hier gilt es geduldig auf Rücksetzer zu warten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion