Uneinheitliche Börsen: DAX schwächelt, Dow Jones im Aufwind!

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die großen Aktienindizes ein gemischtes Bild. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnete einen Rückgang von 0,50% und steht aktuell bei 22.525,24 Punkten. Ähnlich negativ entwickelte sich der SDAX, der um 0,56% fiel und nun bei 15.003,20 Punkten notiert. Auch der TecDAX musste Verluste hinnehmen und sank um 0,69% auf 3.802,30 Punkte. Im Gegensatz dazu konnte der MDAX einen leichten Anstieg verzeichnen. Er legte um 0,20% zu und steht derzeit bei 28.528,53 Punkten. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt sich der Dow Jones in guter Verfassung, mit einem Plus von 0,64% und einem aktuellen Stand von 43.701,27 Punkten. Der S&P 500 hingegen verzeichnete einen minimalen Rückgang von 0,05% und notiert bei 5.951,54 Punkten. Insgesamt zeigt sich ein uneinheitliches Bild an den internationalen Börsen, wobei insbesondere der Dow Jones von der positiven Stimmung profitieren konnte, während die deutschen Indizes überwiegend Verluste hinnehmen mussten.Beiersdorf führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 3.30% an, gefolgt von Rheinmetall mit 2.68% und Airbus, das um 2.08% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichneten BMW und Porsche AG einen Rückgang von jeweils -3.96%, während Zalando mit -4.16% die schlechteste Performance im DAX aufwies.Im MDAX sticht HENSOLDT mit einem beeindruckenden Plus von 4.81% hervor, gefolgt von AUTO1 Group mit 3.61% und Evotec , das um 3.21% zulegte.Bechtle fiel um -3.79%, während SILTRONIC AG mit -5.08% und AIXTRON mit einem dramatischen Rückgang von -20.10% die Flopwerte im MDAX anführen.Im SDAX zeigt Springer Nature eine positive Entwicklung mit 2.65%, gefolgt von Befesa mit 2.52% und PNE, das um 2.46% zulegte.PVA TePla verzeichnete einen Rückgang von -4.09%, während STRATEC mit -4.77% und SUESS MicroTec mit -5.85% ebenfalls negative Werte aufwiesen.HENSOLDT führt auch im TecDAX mit 4.81%, gefolgt von Evotec mit 3.21% und PNE, das um 2.46% zulegte.SILTRONIC AG fiel um -5.08%, während SUESS MicroTec mit -5.85% und AIXTRON mit einem dramatischen Rückgang von -20.10% die schlechtesten Werte im TecDAX aufwiesen.Im Dow Jones verzeichnete 3M einen Anstieg von 3.08%, gefolgt von Travelers Companies mit 2.56% und Amazon, das um 2.16% zulegte. Nike (B) fiel um -0.65%, während Salesforce mit -1.41% und NVIDIA mit -3.37% ebenfalls negative Entwicklungen zeigten.Im S&P 500 sticht Warner Bros.Discovery (A) mit einem Anstieg von 10.52% hervor, gefolgt von Walgreens Boots Alliance mit 5.34% und Molina Healthcare, das um 4.27% zulegte.APA Corporation fiel um -6.97%, während Vistra mit -7.03% und eBay mit -8.26% die schlechtesten Werte im S&P 500 aufwiesen.