Aktien Wien Schluss - ATX gibt nach Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag mit schwächerer Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX ermäßigte sich um 0,45 Prozent auf 4.211,03 Punkte, nachdem er am Vortag noch um starke drei Prozent zugelegt hat. Auch an den europäischen …