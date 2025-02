Trump und Zölle: Warum Wall Street nicht kapiert, was er wirklich will!

Donald Trump hat heute festgelegt, dass ab Montag die Zölle gegen Kanada, Mexiko (jeweils 25%) und gegen China (zusätzliche 10%) kommen werden - dennoch sind die Verluste der Indizes an der Wall Street moderat. Scheinbar glaubt die Wall Street immer noch, dass Trump doch nicht so "verrückt" sei, der US-Wirtschaft absichtlich zu schaden - er sei doch Businessman, der wolle doch nur "spielen" und verhandeln, um gute Deals herauszuholen. Wirklich? Trump geht es um ein langfristiges Ziel: er will die USA in ein "goldenes Zeitalter" führen: die Produktion soll wieder in die USA zurück kehren, nur so könne das Land gesunden. Für diese Vision ist Trump bereit, Schmerz in Kauf zu nehmen - für die Wirtschaft, und notfalls eben auch für die US-Aktienmärkte!

