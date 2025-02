UtilityInnovation Group(TM) ernennt Daniel Taschik zum technischen Leiter von GridSure(TM)

Raleigh, N.C. (ots/PRNewswire) - Die UtilityInnovation Group (UIG) hat den

renommierten Technologieführer und Cloud-Architektur-Veteranen Daniel Taschik

zum neuen technischen Leiter von GridSure, der Cloud-basierten

Netzmanagement-Plattform von UIG, ernannt. Taschiks Expertise in der Entwicklung

skalierbarer, hochleistungsfähiger digitaler Plattformen wird für die Expansion

von GridSure von entscheidender Bedeutung sein.



GridSure ist eine integrierte Steuerungs- und Asset-Management-Plattform, die

datengestützte Erkenntnisse und cybersichere Anywhere -Engineering-Tools nutzt,

um die Netzkapazität zu verwalten, die allgemeine Systemresilienz zu verbessern

und die Infrastruktur zu überwachen. Wichtige Netzwerkbetriebszentren (NOCs) in

Nordamerika und Europa positionieren GridSure so, dass es einer wachsenden Zahl

von Versorgungsunternehmen, Großverbrauchern (LEU) und Rechenzentrumskunden

weltweit innovative Lösungen bereitstellen kann. Als technischer Leiter wird

Taschik die Entwicklung neuer Funktionen leiten und sicherstellen, dass GridSure

bei der Netzmodernisierung an vorderster Front bleibt.





