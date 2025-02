H.I.G. WhiteHorse stellt der CCE Group Finanzmittel zur Verfügung

LONDON, 27. Februar 2025 /PRNewswire/ -- H.I.G. WhiteHorse, ein Kredit-Tochterunternehmen der globalen Investmentfirma H.I.G. Capital („H.I.G."), freut sich bekannt zu geben, dass es eine neue erstrangige, vorrangig besicherte Kreditfazilität für die CCE Group („CCE" oder „das Unternehmen"), ein Portfoliounternehmen von Hivest Capital Partners („Hivest"), bereitgestellt hat. CCE mit Sitz in Paris, Frankreich, ist eine Luftfahrtplattform, die 2023 nach der Ausgliederung von Driessen und AviusULD aus Safran gegründet wurde. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von Unternehmen mit führenden Positionen in Nischenmärkten im Bereich der Kabinen- und Frachtausrüstung. Driessen ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Bordküchen, darunter Wagen, Behälter, Kufen und Schubladen sowie Kühl- und Verbindungssysteme. AviusULD ist ein marktführender Hersteller von Ladeeinheiten (Unterdeck- und Hauptdeckcontainer, Paletten und Ersatzteile).

Klaus Hofmann, CEO von CCE, und Pierre Mazières, CFO und Corporate Secretary von CCE, kommentierten: „Diese neue Finanzierung stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg von CCE dar und wird uns mehr Flexibilität bieten, um unsere strategischen Ziele schneller zu erreichen. Seit unserer Ausgliederung aus Safran haben wir ein starkes und unabhängiges Fundament aufgebaut. Da das Vertrauen der Branche groß ist, sind wir nun bereit, unsere Vision eines integrierten Marktführers für Kabinen und Fracht zu beschleunigen."

Barthélemy Grave, Principal bei Hivest, sagte: „Wir sind sehr begeistert von dieser neuen Partnerschaft, die neue Möglichkeiten für die Entwicklung und externe Wachstumsstrategie von CCE eröffnet." Wir sind zuversichtlich, dass H.I.G. Whitehorse gut zu uns passt und die Gruppe tatkräftig unterstützen wird, und wir freuen uns, bei diesem vielversprechenden Projekt zusammenzuarbeiten."

Pascal Meysson, Head of H.I.G. WhiteHorse Europe, sagte: „CCE ist ein beeindruckendes Unternehmen. Wir unterstützen gerne Marktführer, und CCE ist als unbestrittener Weltmarktführer in seinem Bereich eine gute Wahl. Wir sind dankbar für das Vertrauen, das Hivest und die Geschäftsführung in uns setzen, und freuen uns darauf, ihren anhaltenden Erfolg zu unterstützen."

Charles Bourgeois, Managing Director bei H.I.G. WhiteHorse Europe, sagte: „Die erheblichen Anstrengungen, die Hivest und das Managementteam unternommen haben, um CCE erfolgreich aus Safran herauszulösen und zu einem vollständig unabhängigen und florierenden Unternehmen zu entwickeln, haben einen erheblichen Mehrwert geschaffen." Wir freuen uns, CCE und Hivest bei diesem aufregenden neuen Kapitel ihrer Entwicklung zu unterstützen, und wir sind zuversichtlich, dass die Gruppe in den kommenden Jahren ein nachhaltiges Wachstum verzeichnen wird, das durch strukturelle Unterstützung begünstigt wird."