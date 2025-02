Neue Kaufempfehlung Marge stark, Bewertung günstig: Was jetzt für die Siemens-Aktie spricht Eine Aufhellung der Wirtschaftsstimmung und stabilere politische Verhältnisse in Deutschland sorgen beim Industrieriesen Siemens für Rückenwind. Der Konzern räumt in seinem Portfolio auf, das kommt bei Anlegern gut an.