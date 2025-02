QNB Group stärkt Innovations- und Fintech-Ökosystem mit strategischen Absichtserklärungen auf dem Web Summit Qatar 2025

DOHA, Katar, 28. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Zum Abschluss der zweiten Ausgabe des Web Summit Qatar 2025 bekräftigt die QNB Group, das größte Finanzinstitut im Nahen Osten und in Afrika, durch die Unterzeichnung dreier strategischer Absichtserklärungen ihr Engagement, Innovationen voranzutreiben und das Wachstum der Finanztechnologie zu fördern. Diese Vereinbarungen, die mit dem Qatar Financial Centre (QFC), der Qatar Development Bank (QDB) und Rasmal Ventures unterzeichnet wurden, unterstreichen die Rolle der QNB bei der Gestaltung der Zukunft des Finanzwesens und der Stärkung der Position Katars als Drehscheibe für Fintech und digitale Transformation.

• Mit dem QFC will die QNB das Wachstum von Fintech-Firmen fördern, indem sie ihnen Zugang zur Bankinfrastruktur verschafft und Innovationen in den Bereichen digitale Vermögenswerte, Tokenisierung und Embedded Finance unterstützt.

• Gemeinsam mit der QDB wird die Bank an Initiativen arbeiten, die das unternehmerische Ökosystem Katars fördern, einschließlich Finanzierungsmöglichkeiten für Fintech-Startups und alternative Finanzierungsmodelle.

• Mit Rasmal Ventures schafft QNB neue Wege für Risikokapitalinvestitionen, verbessert die Unterstützung von Start-ups mit hohem Potenzial und fördert die Einführung modernster Finanztechnologien.

Abdulla Mubarak Al-Khalifa, Group Chief Executive Officer von QNB, äußerte sich zu den Partnerschaften: „Unsere strategischen Kooperationen beim Web Summit Qatar 2025 spiegeln unser Engagement wider, das digitale Finanzwesen voranzubringen und ein dynamisches Fintech-Ökosystem zu fördern. Durch die enge Zusammenarbeit mit wichtigen Finanz- und Investitionspartnern stärkt QNB die Rolle Katars als globales Finanzzentrum und eröffnet Unternehmern und Unternehmen neue Möglichkeiten, in einer sich rasch entwickelnden digitalen Wirtschaft zu gedeihen."

Der Web Summit Qatar 2025 bot der QNB eine ideale Plattform, um mit weltweit führenden Unternehmen der Branche in Kontakt zu treten, Erkenntnisse auszutauschen und ihr Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit zu präsentieren. Durch Thought-Leadership-Sitzungen, interaktive Aktivitäten und strategische Partnerschaften hat QNB seine Rolle als vertrauenswürdiger Finanzpartner gestärkt, der die nächste Welle der Bankenumwandlung vorantreibt.

Die QNB Group ist eines der führenden Finanzinstitute in der MEA-Region und gehört zu den wertvollsten Bankenmarken auf dem regionalen Markt. Das Unternehmen ist in über 28 Ländern in Asien, Europa und Afrika vertreten und bietet maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen an, die durch Innovation unterstützt und von einem Team von über 31.000 Fachleuten bereitgestellt werden, deren Ziel es ist, weltweit erstklassige Bankdienstleistungen voranzutreiben.

