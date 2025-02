Innovative KI-gesteuerte Onkologiestudie von Inka Health, Tochter von Onco-Innovations, ebnet den Weg für neue Forschung

Vancouver, Kanada - 27. Februar 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CSE: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) („Onco“ oder das „Unternehmen“) freut sich, Informationen über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Inka Health („Inka“) bereitzustellen, die durch die Durchführung eines im September 2024 in medRxiv veröffentlichten transformativen Studienprüfplans,[i] der sich auf durch KI generierte künstliche Patientenmodelle konzentriert, bedeutende Fortschritte bei der Weiterentwicklung der KI-basierten Onkologie gemacht hat. Diese innovative Forschung zielt darauf ab, die onkologische Forschung voranzutreiben, indem synthetische Patientendaten erstellt und fortschrittliche Techniken des maschinellen Lernens genutzt werden, um kritische Herausforderungen zu bewältigen, insbesondere bei der Untersuchung seltener Krebsarten, für die herkömmliche Patientendaten oft nicht verfügbar oder schwer zu beschaffen sind.

Die Studie mit dem Titel „External Control Arm with Synthetic Real-World Data for Comparative Oncology Using Single Trial Arm ECLIPSE: A Case Study Using Lung-MAP S1400I“ wird von Dr. Winson Cheung, Medical Advisor bei Inka Health und Professor für Medizin an der University of Calgary, geleitet und brachte ein angesehenes Team von Onkologieexperten zusammen, darunter die Mitbegründer von Inka Health, Dr. Paul Arora und Dr. Alind Gupta, sowie ein Konsortium aus weltweit anerkannten Krebsforschern und Partnern aus dem privaten Sektor (Subsalt und Quantify Health). Diese spannende Initiative zielt darauf ab, synthetische Patientenkohorten mithilfe von KI-Technologie, einem Kernelement der digitalen Zwillingstechnologie, zu entwickeln, um Lücken in der onkologischen Forschung zu schließen und die Planung klinischer Studien durch das Erstellen von Vergleichsgruppen für Studien zu beschleunigen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dies insbesondere bei seltenen Krebsarten von entscheidender Bedeutung ist, da die Randomisierung von Patienten in Kontrollgruppen (Vergleichsgruppen ohne die neue Behandlung)[ii] oft nicht durchführbar ist. Letztlich zielt dieser Ansatz darauf ab, das Tempo und die Wirksamkeit von Krebsbehandlungen zu verbessern.