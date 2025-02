Mammotome und Sirius Medical schließen Partnerschaft für den Vertrieb von Sirius Pintuition® in den Vereinigten Staaten und Deutschland

Cincinnati und Eindhoven, Niederlande (ots/PRNewswire) - Mammotome, ein weltweit

anerkannter Marktführer im Bereich der Brustdiagnostik, und Sirius Medical, der

Innovator der chirurgischen Markernavigation, sind stolz, eine exklusive

Vertriebsvereinbarung für die Vereinigten Staaten und Deutschland bekannt zu

geben. Diese Zusammenarbeit kombiniert das umfangreiche Wissen sowie die

kommerziellen Fähigkeiten von Mammotome mit der Technologie und Innovation von

Sirius Medical.



Brustkrebs stellt weltweit nach wie vor eine große gesundheitliche

Herausforderung dar, was den dringenden Bedarf an fortschrittlichen Technologien

zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse und zur Rationalisierung der

chirurgischen Verfahren verdeutlicht. Das Sirius Pintuition® System stellt einen

bedeutenden Fortschritt in diesem Bereich dar und bietet Chirurgen eine

verbesserte Genauigkeit sowie Effizienz, indem es herkömmliche

Lokalisierungsmethoden durch chirurgische Markernavigation für eine präzise

Tumorexzision ersetzt.





