Centralis-Gruppe erhält Mehrheitsbeteiligung von HGGC

LUXEMBURG und PALO ALTO, Kalifornien, 27. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Die Centralis Group ("Centralis" oder "die Gruppe"), ein weltweit führender Anbieter von alternativen Vermögenswerten und Unternehmensdienstleistungen, gab heute eine Transaktion bekannt, bei der HGGC, eine werteorientierte, partnerschaftlich orientierte Private-Equity-Firma des mittleren Marktsegments mit kumulativen Kapitalzusagen in Höhe von über 8 Milliarden US-Dollar, als neuer Mehrheitsinvestor gewonnen wurde. Die Transaktion wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Die Bedingungen der privaten Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Centralis arbeitet mit alternativen Investmentfirmen und Unternehmensorganisationen zusammen und bietet maßgeschneiderte Fondsverwaltung, mit SPVs verbundene Dienstleistungen, globale Expansion und Governance-Lösungen, um die unterschiedlichsten Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Mit dem Hauptsitz in Luxemburg und wichtigen Standorten in den USA und Großbritannien ist die Gruppe weltweit in 13 Ländern vertreten. Centralis hat sich als Branchenführer bei der Erbringung kundenorientierter Dienstleistungen etabliert, die von einer wachsenden Zahl sehr erfahrener, lokaler und sektorspezifischer Fachleute erbracht werden.