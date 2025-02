Across Global Alliance wählt oomnia® von Wemedoo als zentrale Infrastruktur für klinische Studien

Singapur (ots/PRNewswire) - Die Across Global Alliance hat in Zusammenarbeit mit

der Wemedoo AG oomnia als zentrale Infrastruktur für klinische Studien

implementiert, um die Effizienz, Compliance und Zusammenarbeit zwischen den

Mitgliedern der Allianz in über 90 Ländern zu verbessern.



Across Global Alliance ist eine strategische Allianz von klinischen

Forschungsorganisationen und spezialisierten Dienstleistern, die sich für

oomnia®, das fortschrittliche Datenmanagementsystem für klinische Studien von

Wemedoo, als zentralisierte digitale Infrastruktur entschieden hat. Diese

strategische Entscheidung zielt darauf ab, das Management klinischer Studien zu

optimieren, die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern der Allianz in Echtzeit

zu verbessern und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in über 90 Ländern zu

gewährleisten.





Nach einer umfassenden Bewertung der verfügbaren Lösungen erwies sich oomnia alsdas einzige System, das die komplexen betrieblichen Anforderungen der Allianzerfüllen konnte. Durch die Integration wesentlicher Funktionen für klinischeStudien, einschließlich EDC, CTMS, RTSM und eTMF, in eine einzige, einheitlichePlattform beseitigt oomnia Ineffizienzen, die durch fragmentierte Systeme undunzusammenhängende Daten-Workflows entstehen."Die Durchführung globaler klinischer Studien erfordert ein System, das einenahtlose Zusammenarbeit ermöglicht, unnötige Verzögerungen vermeidet und dieKonsistenz der Daten an allen Standorten gewährleistet. Mit oomnia haben wireine Plattform gefunden, die diese Anforderungen erfüllt und gleichzeitigCompliance und betriebliche Flexibilität gewährleistet", so Steven Bukvic,Chairman der Across Global Alliance.Mit oomnia als digitalem Rückgrat stellt Across Global Alliance sicher, dassalle Kunden und Mitglieder von einem System profitieren, das die Durchführungvon klinischen Studien optimiert, Datenqualitätsprüfungen in Echtzeit ermöglichtund einfach zu bedienen ist."Diese Partnerschaft mit der Across Global Alliance ist ein weiterer Schritt aufdem Weg zu einer neuen Art der Verwaltung klinischer Studien. Indem wir einwirklich integriertes und anpassungsfähiges System anbieten, ermöglichen wir esden Mitgliedern der Allianz, sich auf den wissenschaftlichen Fortschritt zukonzentrieren und nicht auf die administrative Komplexität", so Nina Cihoric,CEO der Wemedoo AG.Über Across Global AllianceÜber WemedooKontakt:Steven BukvicE-Mail: bukvics@across.globalFür weitere Informationen besuchen Sie Wemedoo und Across Global AllianceAcross Global Alliance ist eine in Singapur ansässige strategische Allianz vonweltweit tätigen klinischen Forschungsorganisationen und spezialisiertenDienstleistern. Durch die Integration von regionalem Fachwissen mit einemeinheitlichen operativen Rahmen bietet die Allianz umfassende klinischeForschungsdienste für verschiedene Therapiebereiche. Mit ihrer einheitlichenInfrastruktur ermöglicht die Across Global Alliance eine nahtlose Koordination,Datenintegrität und operative Exzellenz in der globalen klinischen Forschung.Die Wemedoo AG, ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen, ist aufdatengesteuerte Lösungen für das Gesundheitswesen spezialisiert. Durch dieKombination fortschrittlicher Technologien mit fundiertem klinischem Fachwissenermöglicht Wemedoo Forschungsteams, klinischen Forschungsorganisationen undSponsoren, klinische Studien effizienter durchzuführen, Kosten zu senken undmedizinische Innovationen zu beschleunigen.View originalcontent:https://www.prnewswire.com/news-releases/across-global-alliance-wahlt-oomnia-von-wemedoo-als-zentrale-infrastruktur-fur-klinische-studien-302388085.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/178864/5980777OTS: Across Global Alliance