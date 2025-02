Bundesagentur für Arbeit stellt Daten für Februar vor

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg gibt am Freitag (10.00 Uhr) die Arbeitsmarktzahlen für Februar bekannt. Fachleute erwarten gespannt, wie sich die Arbeitslosigkeit angesichts der Konjunkturschwäche entwickelt hat.

Der Februar gilt als ein Monat ohne klare saisonale Tendenz. So war die Zahl der Arbeitslosen in den beiden Vorjahren gestiegen, in anderen Jahren hatte eine frühe Frühjahrsbelebung für einen Rückgang gesorgt. Für die aktuelle Statistik hat die Bundesagentur in Nürnberg Zahlen ausgewertet, die bis zum 12. Februar vorlagen.