Gericht verkündet erste Entscheidung

Dieses Ziehen von §154 StPO hatte ein Vorspiel, eben u.a. die Anfrage der Grünen. Medial wurde das Ganze - wie gewohnt - vorbereitet:1. Bevor die Staatsregierung im allerletzten Moment der frist antwortete, wurde gestreut, dass das Verfahren nch bis 2026 dauern könnte2. Dass das Verfahren möglicherweise bis 2025 dauern würde, wusste die Staatsregierung laut Antwort auf die Anfrage schon im März 20233. dann wurde ein Interview mit Laurentius Mauerblümchen gestreut, dem gerichtssprecher, der 2015 das Ermittlungsverfahren der USA "betreute"4. Plötzlich wurde die Länge des verfahrens diskutiert5. Die Antworten auf die Anfrage wurden von allen medien ignoriert6. Dass das Verfahren länger dauern könnte, wurde dagegen von unzähligen Medien gestreut7. Dann kam passend die Ankündigung, das Verfahre zu verkürzen...8. ...was dann wiederum von den Medien ausführlich "erklärt" wurde9. Die Wirtschaftswoche hatte dann plötzlich die Erklärung der Staatsanwaltschaft, bevor diese öffentlich wurde und...10. ...das wurde dann wieder gestreuthttps://www.finance-magazin.de/transformation/deutschland/wirecard-ticker-das-aktuellste-zum-bilanzskandal-41574/das ist ein mieses Spiel... Was in Stadelheim wirklich passiert, darüber wird überhaupt nicht mehr berichtet. Schon die hammeraussage des von Erffa, die von mehreren Journalisten angehört wurde, wurde überhaupt nicht kommentiertStattdessen kam dann sogar Ingo malcher, den ich lange für seriös hielt, mit einem grausamen Podcast heraus, der mit zum Schlimmsten gehört, was ich überhaupt jemals von einem Journalisten mitgekriegt habe, der so viel Ahnung von dem fall hat...Mit Ingo Malcher verbindet mich seit fast neun Jahren eine persönliche Freundschaft, aber mir blieb nicts anderes übrig, als seinen Beitrag heftig zu kritisierenhttps://fontaane.wordpress.com/2025/01/28/ingo-warum/Ich werde nicht aufhören, hier zu kämpfen gegen diese Pseudoaufklärung, gegen diese Simulation eines rechtsstaates und gegen die schlimmen Folgen dieser Untaten, für den rechtsstaat an sich und für die geschädigten Kleinanleger. Und... ich bin nicht alleine