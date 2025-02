MedMira kündigt Partnerschaft mit MediGroup Physician Services in den Vereinigten Staaten an

Halifax, Nova Scotia, 27. Februar 2025 - MedMira Inc. (MedMira) (TSXV: MIR) gab heute seine Partnerschaft mit MediGroup bekannt, einem führenden Unternehmen der US-Gesundheitsbranche seit 1999. Diese neue Partnerschaft ermöglicht es dem Unternehmen, seine Produkte bei über 44.000 bestehenden Kunden zu bewerben und zu verkaufen.

MediGroup ist die größte Einkaufsgemeinschaft der Vereinigten Staaten für Arztpraxen, chirurgische Zentren und Spezialkliniken. MediGroup konzentriert sich darauf, mehr als 250.000 Mitarbeitern im Gesundheitswesen die besten Preise zu bieten und eine vorhersehbare Kostendämpfung zu ermöglichen, indem die Kaufkraft der Ärzte gestärkt wird, damit sie von krankenhausähnlichen Rabatten und dem Zugang zu den besten Produkten und Dienstleistungen profitieren können. Das Unternehmen bietet Zugang zu vertrauenswürdigen Qualitätsherstellern und stellt seinen Kunden ein umfassendes Portfolio aus medizinischem Bedarf, Arzneimitteln und Laborbedarf

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit MediGroup und ihrem großen Kundennetzwerk. Diese Partnerschaft ermöglicht es über 44.000 bestehenden Kunden, Zugang zu unseren Produkten zu erhalten und von den bestmöglichen Preisen zu profitieren. Mit der großartigen Unterstützung des MediGroup-Teams können wir nicht nur mit unseren Produkten in diesem Bereich wachsen, sondern auch den besten Service in Bezug auf die Versorgung bieten", sagte Hermes Chan, CEO von MedMira. "Wir sind beeindruckt von der bedeutenden Präsenz, die MediGroup in dieser Branche aufgebaut hat, und freuen uns über den flexiblen und kreativen Ansatz bei der Information und Vermarktung von Produkten für ihre Mitglieder."

"In den vergangenen mehr als 20 Jahren ist MediGroup so gewachsen, dass wir unseren Mitgliedern das umfassendste Vertragsportfolio anbieten können, das die Effizienz maximiert und die Kosten minimiert", sagt Andy Klearman, Chief Executive Officer von MediGroup. "Wir wissen, dass unsere Mitglieder auch die Lösung und die Preise von MedMira schätzen werden."

Die Partnerschaft mit MediGroup ermöglicht es MedMira, Zugang zu einer großen Anzahl von Gesundheitsdienstleistern zu erhalten und damit seine einzigartigen Qualitätsprodukte anzubieten. In einem ersten Schritt bietet das Unternehmen seinen Reveal G4 HIV-1/2-Antikörper-Schnelltest (Reveal G4 HIV) an, den weltweit schnellsten HIV-Schnelltest. Basierend auf der patentierten Rapid Vertical Flow Technology von MedMira bietet der Reveal G4 HIV eine einfache Testlösung mit sofortigen Ergebnissen, die nicht verblasst sind. Damit bietet er den Mitgliedern der MediGroup die beste Schnelltestlösung, die seit 2001 von der FDA zugelassen ist. Der Reveal G4 HIV wird in drei praktischen Formaten angeboten (Point-of-Care, Laborformat Serum/Plasma und Venenpunktion aus Vollblut), die sich für jede Gesundheitseinrichtung eignen. Mit seiner einzigartigen, integrierten Verfahrens- und Reagenzienkontrolllinie kann der Anwender sicher sein, dass jeder Test korrekt durchgeführt wurde.

Seite 2 ► Seite 1 von 3