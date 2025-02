Tesla beantragt Fahrdienst-Lizenz in Kalifornien

druidej schrieb 26.02.25, 09:46

Das ist ja noch eine sehr gemäßigte Interpretation. Es ginge auch so:



Der reichste Mann der Welt hat den mächtigsten Mann der Welt gekauft und baut nun - ungewählt - alle demokratischen Institutionen und unabhängige Behörden der USA ab. Er droht politischen Gegnern und der Justiz. Er stellt sich vor eine Menge rechter und rechtsradikaler Anhänger und macht den Hitlergruß. Er ruft in England zum Bürgerkrieg auf. Er hetzt online gegen alle Arten von andersdenkenden Gegnern , beleidigt diese und ruft zu Gewalt auf. Er bietet der Fühererin einer rechtsradikalen deutschen Partei die international größt-mögliche Plattform und verharmlost mit ihr zusammen vor Millionen Menschen den Nationalsozialismus. Er mischt sich in demokratische Wahlen quer in Europa ein und fördert dort jeweils die Parteien, die aktiv gegen Demokratie und Meinungsfreiheit kämpfen. Und inhaltlich fördert er stets genau die Leute und Klimaleugner, die für Verbrenner, fossile Energien und technologischen Rückschritt sind.



Und da bin ich bei dem Punkt, bei dem ich die wirklichen Freunde der Elektromobilität, die immer noch zu Elon halten, nicht mehr verstehe. Er hat sich um 180° gedreht und wendet sich gegen Euch, jetzt schon so lange. Wollt Ihr das nicht wahrhaben, erwartet Ihr eine weitere 180°-Drehung oder ist der Personenkult stärker? Glaubt ihr ernsthaft, man könne das Politische vom Ökonomischen trennen, wenn es um so Existenzielles wie Demokratie, Klimawandel, Massendeportationen und rechtsradikale Meinungsdikatatur geht? Seht Ihr nicht, wie viele Tesla-Beschäftigte, die immer so stolz auf ihr Unternehmen und ihren Pionier waren, sich nun schämen und demotiviert einen Ausweg suchen?



Elon ist nicht genial, sondern größenwahnsinnig und geisteskrank. So wie eine Aktie nicht immer weiter steigt, weil sie das in der Vergangenheit mal getan hat, so wird Tesla keine unmöglichen Dinge fertigstellen (erst recht nicht im Zeitplan), die in Elons Kopf herumschwirren, nur weil er das Modell3 fertiggestellt hat. Wie lange wollt ihr warten auf die "Gewinne", die FSD, Robotaxis, Roboter, Semitrucks etc. bringen? Wie viel Jahre oder Jahrzehnte vergehen bis zur Serienreife, wie viel länger wird es dauern, bis die Investitionen amortisiert wären? Was wird bleiben von Elons Genialität, Vertrauensvorschuss bei Banken und Reputation, wenn er über Massenentlassungen, Drohungen und das Versammeln von Yes-Men die USA genauso herunterwirtschaftet wie Twitter?