BASF will 2025 operatives Ergebnis steigern - Gewinn legt 2024 deutlich zu Der Chemiekonzern BASF blickt verhalten in das laufende Jahr. Für 2025 peilt BASF für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie Sondereinflüssen zwischen 8,0 Milliarden und 8,4 Milliarden Euro an, wie der Dax-Konzern am …