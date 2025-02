BidX und ad agents schließen erfolgreiche strategische Partnerschaft für Full-Funnel Amazon-Werbelösungen

BidX Logo

ad agents: Starke Marktpräsenz und gezielte Amazon-Expansion

Die ad agents GmbH ist seit 2006 als Spezialist im Online- und Performance Marketing bekannt und unterstützt weltweit führende Marken dabei, ihre Online-Werbemaßnahmen und Reichweite zu optimieren. Mit einem breiten Leistungsspektrum und umfassender Expertise bietet ad agents seinen Kunden maßgeschneiderte, performanceorientierte Marketinglösungen. Zum Portfolio gehört seit vielen Jahren das Management von Präsenz- und Werbemaßnahmen auf vielfältigen digitalen Marktplätzen. Als eine der ersten Agenturen haben die ad agents in Deutschland Kunden im Amazon-Umfeld vorangebracht, sind zertifizierter Partner für die Amazon DSP und setzen seit Anfang 2024 auf die vielfältigen Analysemöglichkeiten der Amazon Marketing Cloud (AMC). Speziell zur Erweiterung der Analyse- und Reportingoptionen bei Amazon und zur Integration der Ergebnisse in die automatisierte Kampagnensteuerung haben sich die ad agents für BidX als strategischen Partner entschieden.

BidX und ad agents: Erfolgreiches Onboarding und intensiver Wissenstransfer

Die Zusammenarbeit startete mit einem umfangreichen Kick-Off mit allen Stakeholdern, um sich persönlich kennenzulernen, Wissensstände gezielt abzufragen und strategische Ziele zu definieren. Dieser Termin sorgte für ein gemeinsames Verständnis und identifizierte spezifische Handlungsbereiche. In den folgenden Wochen wurde das gesamte ad agents Team durch Key Account Manager von BidX systematisch in die Benefits und die Nutzung der Plattform eingearbeitet. In acht Terminen wurden Grundlagen implementiert, die dann in Deep-Dive-Sessions vertieft wurden, um alle erweiterten Funktionen und deren Wirkung so zu besprechen, dass sie gewinnbringend für die Kunden eingesetzt werden können.