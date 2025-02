SAP mit weiteren Korrekturrisiken

Nach einem Rekordhoch bei 283,50 Euro am 19. Februar 2025 kam es in der SAP-Aktie zu einem Trendwechsel, eine Konsolidierung setzte ein und reichte exakt in den zuvor favorisierten Unterstützungsbereich von 269,60 Euro talwärts. Die am Donnerstag ausgebildete Tageskerze in Form eines Hanging Man lässt aber gewisse Zweifel an dieser Unterstützung aufkommen, ein Kursrutsch unter das Wochentief von 266,65 Euro könnte weitere Abschlagsrisiken auf 264,10 und schließlich die zweite Unterstützungszone gelegen um 256,45 Euro auslösen. Entsprechend diesem Fahrplan könnte ein neuerliches Short-Investment auf SAP in Erwägung gezogen werden. Vielleicht gelingt es bereits am 50-Tage-Durchschnitt bei 260,08 Euro eine nachhaltige Stabilisierung herbeizuführen. Auf der Oberseite stellt nun die Marke von 275,85 Euro einen möglichen Buy-Trigger mit einem Ziel an dem Rekordhoch von 283,50 Euro dar.

