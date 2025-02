Trump-Zölle schlagen zu

Bislang ist noch nichts in Stein gemeißelt, die Zölle könnten unter Umständen kleiner ausfallen oder erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt eingeführt werden. Dennoch löste dies nach einem sagenhaften Zieleinlauf bei 86,54 Euro in der BMW-Aktie einen Kursrutsch von knapp vier Prozent aus, sodass die Aktie nun das Unterstützungscluster bestehend aus dem EMA 200 und dem Support von 82,00 Euro ansteuert. Hierbei könnte es rein theoretisch noch in den Bereich um 80,24 Euro weiter talwärts gehen, ehe die Kurse einen seit Mitte November letzten Jahres bestehenden Aufwärtstrend erreichen. Ein Short-Investment sollte jedoch unterhalb der beiden Unterstützungen von rund 82,00 Euro in Erwägung gezogen werden. Auf der Oberseite dürfte das nächstgrößere Ziel um 92,50 Euro erst bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs über der Barriere von 86,54 Euro ins Visier geraten. Zweifelsfrei dürften weitere Nachrichten aus den USA für erhöhte Schwankungen in den Wertpapieren der deutschen Automobilbranche sorgen.

Trading-Strategie: