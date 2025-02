Debüt von „Starlight Shines • Mini-Drama Night"-Reihe in Chengdu

CHENGDU, China, 28. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Die Auftaktveranstaltung der Reihe „Starlight Shines • Mini-Drama Night", die vom chinesischen Verband der Radio- und Fernsehverbände und der Xi'an Jiaotong-Universität in Zusammenarbeit mit Chengdu in der Provinz Sichuan ausgerichtet wurde, fand vom 7. bis 9. Januar 2025 in Chengdu statt und konzentrierte sich auf den „FanXing Index" – ein bahnbrechendes Bewertungssystem für die Förderung und Bewerbung von Minidramen. Die Veranstaltung markierte einen Meilenstein, da es sich um das erste jährliche Zusammentreffen handelte, das der aufstrebenden Minidrama-Branche gewidmet war und sowohl bei Stakeholdern als auch in der Öffentlichkeit große Aufmerksamkeit erregte.

Am Morgen des 8. Januar kamen über 500 Teilnehmende zur „Starlight Shines" Mini-Drama Industry Development Conference zusammen, darunter Regierungsbeamte, Akademiker, Branchenveteranen, Führungskräfte von Streaming-Plattformen, Investoren und Journalisten. Wang Wenbin, Dekan der Fakultät für Journalismus und neue Medien an der Xi'an Jiaotong Universität, stellte den „FanXing 2024 Mini-Drama Industry Insight Report" vor. Wie der Bericht hervorhob, sehen sich 70 % der Internetnutzer heute Minidramen an und festigen deren Rolle als dominierende Form der Online-Unterhaltung. Mit der zunehmenden Beteiligung von Videoplattformen, Rundfunkanstalten und traditionellen Filmstudios hat sich das kreative Ökosystem diversifiziert, und qualitätsorientierte Produktionsverfahren erzielen erste Ergebnisse.

Bei der „Starlight Shines • Mini-Drama Night" am selben Abend wurden 65 beispielhafte Fälle in sieben Kategorien vorgestellt, darunter herausragende Minidramen, Plattformen und Produktionsorganisationen, die zusammen die dynamische Landschaft der Branche repräsentieren.

Darüber hinaus bot die Reihe vier parallele Foren zu wichtigen Themen: Verbesserung der Qualität von Minidramen, globale Möglichkeiten für die Expansion von Minidramen, AIGC-gestützte Innovation bei der Erstellung von Minidramen sowie Investment und Entrepreneurship im Minidrama-Sektor. Diese Sessions förderten den Dialog, die gemeinsame Nutzung von Ressourcen und Kooperationen zwischen Branchenführern.

