Goldaktien schwach

Tagesbericht vom 28.02.25



Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 2.885 auf 2.877 $/oz nach. Heute Morgen bleibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong unter Druck und notiert aktuell mit 2.862 $/oz um 16 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Handelsblatt 21.02.25: „Wachstum durch Rüstung“. „Rüstungsinvestitionen zahlen sich volkswirtschaftlich aus, zeigen mehrere Studien. Deutschlands Wirtschaft könnte endlich wieder wachsen“.



Die Bankenrettung durch eine Aufstockung von Kreditprogrammen - nach den Corona- und Klimaprogrammen jetzt für die Aufrüstung - wird dem geneigten Publikum medial verkauft. So ganz dunkel könnten bei manchen Lesern Erinnerungen aus der Schulzeit über die Entwicklung vor dem 2. Weltkrieg geweckt werden. Garniert wird der Spin mit der „Verteidigung der Demokratie“.



Kommentar: Neben Rüstungsaktien, die seit dem 17.02.25 anziehen, profitieren derzeit besonders die Bankaktien. Neben der Finanzierung der Aufrüstung profitieren diese gegebenenfalls auch von der Finanzierung des Wiederaufbaus. Insgesamt zeichnet sich langsam ab, wie sich Europa in den letzten Monaten für den Fall einer Wahl Trumps aufgestellt hat.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem festeren Dollar seitwärts (88.678 Euro/kg, Vortag 88.762 Euro/kg). Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber fällt (aktueller Preis 31,17 $/oz, Vortag 31,74 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 946 $/oz, Vortag 960 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 899 $/oz, Vortag 906 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 73,54 $/barrel, Vortag 72,55 $/barrel).





Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich schwach. Der Xau-Index verliert 3,8 % oder 6,0 auf 154,5 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Royal Gold 3,6 % und Kinross 3,5 %. Franco-Nevada befestigt sich 1,0 %. Bei den kleineren Werten fallen Northern Dynasty 7,6 %, Galiano 6,6 % und B2 Gold 6,1 %. Chesapeake kann 7,2 % zulegen. Bei den Silberwerten fallen Aya und Metallic jeweils 7,3 % sowie Americas Silver 7,0 %. Bear Creek verbessern sich 5,2 % und Abra 3,0 %.

